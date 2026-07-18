Messi lần đầu lên tiếng về bức ảnh tắm cho Yamal cách đây 19 năm, quyết thắng ‘cậu bé’ ở chung kết

Messi luôn theo dõi Yamal

Trả lời phỏng vấn tại sự kiện do cựu danh thủ và các VĐV thể thao hàng đầu thế giới điều hành như Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant và Tom Brady, Messi đã giải thích về bức ảnh chụp cùng với cầu thủ trẻ Yamal của Tây Ban Nha 19 năm trước là điều thật thú vị. "Bây giờ chúng tôi lại còn đối đầu nhau trong trận chung kết, sau khi có một bức ảnh chụp chúng tôi lúc cậu ấy còn bé, thật không thể tin được!", Messi chia sẻ thêm.

Messi nhận câu hỏi từ tay vợt lừng danh thế giới Djokovic tại Lễ hội chung kết World Cup ngày 18.7 (giờ Việt Nam) ở New York (Mỹ) Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay, nhưng tôi hy vọng cậu ấy và đội của cậu ấy sẽ không làm được điều đó. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng ngăn chặn Yamal, nhưng thật khó vì Tây Ban Nha không chỉ có Yamal. Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất, tôi luôn theo sát cậu ấy vì cậu ấy đang thi đấu cho CLB mà tôi yêu thích (Barcelona)", Messi bày tỏ.

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Messi cũng ca ngợi và tiên đoán về tương lai của Yamal: "Cậu ấy là một cầu thủ có thể đạt được rất nhiều thành tựu. Cậu ấy có một sự nghiệp tuyệt vời phía trước và cơ hội để đạt được điều gì đó mang tính lịch sử, nhưng tôi hy vọng đó không phải là lần này (trận chung kết World Cup 2026 sắp tới giữa Tây Ban Nha và Argentina)".

Sao trẻ Lamine Yama cho rằng, 'gặp Messi trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ thật tuyệt vời. Tôi hy vọng vậy!', anh nói với kênh DAZN Ảnh: Reuters

"Cuộc sống thật điên rồ, và việc cả hai chúng tôi cùng cạnh tranh chức vô địch World Cup sau bức ảnh đó thật khó tin. Tôi cũng chúc Yamal nhiều may mắn tại Barcelona. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cậu ấy không đạt phong độ tốt nhất ở trận chung kết, nhưng như đã nói, điều này hứa hẹn là rất khó khăn", Messi giải thích thêm.

Tại Lễ hội chung kết World Cup còn có sự tham gia của thủ môn Emiliano Martinez và HLV Scaloni (Argentina), phía Tây Ban Nha là HLV Luis de la Fuente và tiền vệ Rodri. Nhưng những người này ít được đặt câu hỏi, vì Messi đã "chiếm sóng" hoàn toàn và tạo cơn sốt cho những người hâm mộ tham dự sự kiện.

Tay vợt Djokovic, người rất ngưỡng mộ Messi, cũng đã đặt câu hỏi riêng cho Messi về cách đối phó và vượt qua áp lực, như cách đội tuyển Argentina đã thể hiện trong suốt hành trình World Cup 2026.

Messi đáp: "Như HLV (Scaloni) của chúng tôi nói, chúng tôi chơi bóng đá với niềm đam mê mãnh liệt và khát khao không ngừng được chơi và tận hưởng nó, bất kể ở đâu; dù là ở trường học, trên đường phố, hay với một trong những đội bóng khu phố, giống như tất cả chúng tôi đã bắt đầu khi còn nhỏ.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về áp lực; thay vào đó, chúng tôi coi đó là điều tự nhiên. Chúng tôi chơi để tận hưởng và cạnh tranh, bởi vì chúng tôi là một tập thể yêu thích chiến thắng, nhưng đồng thời chúng tôi cũng nhận ra rằng đối thủ cũng đang chơi, và chiến thắng không phải lúc nào cũng được đảm bảo".

"Và từ khi còn nhỏ, tôi đã học được và hiểu rằng bạn sẽ thua nhiều hơn thắng, và tôi tin rằng chính điều này đã giúp tôi trưởng thành, cả về con người và cầu thủ", Messi bày tỏ.