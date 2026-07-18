Quả bóng vàng thứ 9 cho Messi?

Chuyện Quả bóng vàng thuộc về các cầu thủ đang chơi tại châu Âu là điều gần như hiển nhiên, không cần bàn đến suốt chiều dài lịch sử. Lục địa già, nơi có Champions League cùng các giải vô địch quốc gia hàng đầu, là thước đo số một cho danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới. Muốn xuất sắc nhất, phải đá ở châu Âu. Người đầu tiên phá vỡ chân lý này là Lionel Messi, với Quả bóng vàng 2023. Tiền đạo 39 tuổi đoạt danh hiệu danh giá thứ 8 trong sự nghiệp nhờ chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Đây là danh hiệu tranh cãi, bởi ở thời điểm nhận Quả bóng vàng, Messi đã chia tay châu Âu để sang Mỹ chơi cho Inter Miami.

Ở tuổi 39, Messi đang mang tới màn trình diễn cá nhân hay nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Trước Messi, Luka Modric cũng đoạt Quả bóng vàng 2018. Dù cùng đoạt Champions League như Karim Benzema hay Cristiano Ronaldo, nhưng Modric ẵm giải nhờ gồng gánh Croatia đoạt ngôi á quân World Cup, khác với Benzema không được dự World Cup và Ronaldo bị loại ở vòng 16 đội.

Năm 2002, Ronaldo "béo" đoạt Quả bóng vàng nhờ đưa Brazil lên đỉnh World Cup và đoạt ngôi vua phá lưới với 8 bàn. Năm 2006, Fabio Cannavaro đưa Ý đến ngai vàng thế giới, ẵm luôn Quả bóng vàng. Ngoại lệ là năm 2010, Tây Ban Nha vô địch World Cup nhưng Quả bóng vàng thuộc về Messi, còn 2014 Ronaldo lấy Quả bóng vàng dù Đức đăng quang. Bởi trong cả hai chiến dịch này, Đức và Tây Ban Nha vô địch nhờ lối chơi tập thể hơn là cá nhân xuất chúng.

Argentina thì khác. Đội bóng xứ tango vào chung kết World Cup 2026 với dấu ấn quá lớn của Messi. Anh ghi bàn, kiến tạo, rê dắt thành công và chuyền đột biến nhiều nhất đội. Messi phá song song cả hai kỷ lục bàn thắng của Miroslav Klose và kiến tạo của Diego Maradona, cũng vượt luôn số chiến thắng nhiều nhất World Cup mà Klose có được. Messi đưa Argentina vượt qua "cửa tử" knock-out với 2 bàn thắng, 2 kiến tạo trước Cabo Verde và Ai Cập, 1 kiến tạo trước Thụy Sĩ và 2 kiến tạo trước Anh.

Ở tuổi 39, Messi đang mang tới màn trình diễn cá nhân hay nhất lịch sử World Cup, hay hơn chính anh năm 2022. Hiệu ứng chuyên môn lẫn truyền thông là yếu tố tiên quyết định đoạt chủ nhân Quả bóng vàng. Mà trên khía cạnh này, chẳng ai hơn được mùa hè nước Mỹ của Messi, dù Argentina có vô địch hay không.

Giới chuyên môn đặt Messi lên đầu trong danh sách ứng viên Quả bóng vàng, xếp sau lần lượt là Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembele, Jude Bellingham và Michael Olise. Với 61 bàn và 7 kiến tạo, đoạt cú đúp Bundesliga và DFB Pokal (Đức), Kane là ứng viên nặng ký. Kane cũng ghi 6 bàn ở World Cup 2026, nhưng thất bại của đội tuyển Anh trước chính Argentina của Messi khiến cựu tiền đạo Tottenham khó đua. Kane cũng mất điểm khi mờ nhạt ở 2 trận cầu lớn gần nhất, đối lập với hào quang xuyên suốt của Messi.

Tương tự, Dembele đoạt cú đúp Champions League và Ligue 1 cùng Paris Saint-Germain; Mbappe có thành tích cá nhân ấn tượng với "Chiếc giày vàng" La Liga, Champions League. Song, thất bại ở bán kết khiến bộ đôi Pháp gần như hết cơ hội.

Yamal và Rodri sáng cửa dù không vượt trội. Yamal tỏa sáng tại Barcelona với chiếc cúp La Liga. Anh cần thêm một khoảnh khắc bùng nổ, như bàn thắng ở chung kết, để tạo cú hích. Rodri rất hay tại Tây Ban Nha, song chưa nổi trội tại Man City. Nhưng cả hai vẫn cần điều kiện quan trọng nhất: Tây Ban Nha phải vô địch World Cup. Còn nếu Argentina bước lên ngai vàng, Quả bóng vàng có lẽ khó thoát khỏi Messi. Danh hiệu Quả bóng vàng sẽ được trao vào tháng 10 năm nay.