Mối nhân duyên đưa Messi và HLV Scaloni lên đỉnh thế giới: Sát cánh bền lâu từ khi còn làm đồng đội

Khi Lionel Scaloni tiếp quản đội tuyển Argentina năm 2018, ít người tin ông sẽ là HLV đưa bóng đá nước này bước vào giai đoạn huy hoàng nhất sau nhiều thập niên.

Thời điểm ấy, Argentina vừa trải qua chuỗi thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn, còn Lionel Messi gần như cạn kiệt niềm tin sau nhiều lần gục ngã trong màu áo đội tuyển. Người từng giành mọi danh hiệu cấp CLB lại liên tục lỗi hẹn với chiếc cúp cùng quê hương.

Điều đặc biệt là Scaloni hiểu rất rõ con người ấy. Không phải qua những đoạn băng hình hay các báo cáo chuyên môn, mà từ quãng thời gian cả hai từng là đồng đội tại World Cup 2006. Chính sự thấu hiểu đó đã mở đầu cho một trong những cuộc chuyển mình thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina.

HLV Scaloni và Messi từng là đồng đội của nhau ẢNH: REUTERS

Scaloni để Messi được là chính mình

Nhiều đời HLV trước xem Messi là trung tâm tuyệt đối của đội tuyển Argentina. Mọi đường bóng đều hướng đến số 10, đồng nghĩa mọi áp lực cũng dồn lên anh.

Scaloni chọn một con đường khác. Ông không tìm cách biến Messi thành người giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, ông xây dựng một tập thể đủ mạnh để đội trưởng không còn phải gánh cả đội trên vai. Argentina dưới thời Scaloni không còn phụ thuộc vào khoảnh khắc thiên tài của Messi. Họ pressing quyết liệt hơn, phòng ngự kỷ luật hơn và mỗi vị trí đều hiểu rõ vai trò của mình.

Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Argentina và bản lĩnh của nhà vô địch

Trong hệ thống ấy, Rodrigo De Paul trở thành mảnh ghép đặc biệt. Tiền vệ này gần như luôn xuất hiện bên cạnh Messi, sẵn sàng lao vào tranh chấp, che chắn cho đàn anh trước những pha va chạm và mang đến bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Sự hy sinh của cả tập thể giúp Messi được trở lại với điều anh làm tốt nhất: chơi bóng bằng cảm hứng.

Messi và Scaloni cùng thay đổi số phận của nhau

Nếu Messi là cầu thủ định nghĩa kỷ nguyên thành công của Scaloni, thì Scaloni cũng là người giúp Messi xóa bỏ chương buồn nhất trong sự nghiệp quốc tế. Kể từ năm 2021, Argentina liên tiếp vô địch Copa America, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024. Đến World Cup 2026, họ tiếp tục góp mặt ở trận chung kết sau màn ngược dòng trước đội tuyển Anh.

Điều đáng nói là trong hành trình ấy, Argentina không chỉ thắng nhờ Messi. Ở bán kết World Cup 2026, Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, Enzo Fernandez gỡ hòa, còn hàng tiền vệ và hàng thủ tiếp tục thể hiện sự gắn kết - hình ảnh quen thuộc của Argentina dưới thời Scaloni.

Sự thấu hiểu nhau giúp cả hai đưa bóng đá Argentina lên đỉnh cao thế giới ẢNH: REUTERS

Messi vẫn là thủ lĩnh tinh thần và là nguồn cảm hứng lớn nhất, nhưng chiến thắng giờ đây thuộc về cả tập thể. Đó có lẽ cũng là thành công lớn nhất của Scaloni. Ông không làm Messi chơi hay hơn thời trẻ, mà giúp anh tận hưởng những năm tháng đẹp nhất trong màu áo đội tuyển.

Từ những người đồng đội năm nào, Messi và Scaloni đã cùng nhau tạo nên một trong những chương rực rỡ nhất của bóng đá Argentina. Nếu đội tuyển Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup 2026, mối nhân duyên ấy sẽ còn được nhắc đến như minh chứng rằng đôi khi, thành công không bắt đầu từ những ý tưởng chiến thuật phức tạp, mà từ một người đủ hiểu để giúp người còn lại không phải bước đi một mình.