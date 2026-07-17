Thủ tướng và Hoàng gia Tây Ban Nha dự chung kết, số 19 kết nối Messi - Yamal

Theo xác nhận từ Chính phủ Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ đến New York để dự khán trận chung kết World Cup diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam). Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ông sẽ lên đường sang Algiers (Algeria) để thực hiện chuyến thăm chính thức đã được lên kế hoạch từ trước.

Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha từng thông báo ông Sanchez khó có thể đến Mỹ vì lịch trình ngoại giao dày đặc. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết, chính phủ nước này đã tìm cách điều chỉnh kế hoạch để người đứng đầu nội các có thể trực tiếp tiếp lửa cho thầy trò HLV Luis de la Fuente.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã thay đổi lịch để dự khán chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI (hàng đầu, giữa) cũng sẽ đến dự khán trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Không chỉ có Thủ tướng, Hoàng gia Tây Ban Nha cũng sẽ hiện diện trong trận đấu lịch sử. Trước đó, Cung điện Zarzuela xác nhận Quốc vương Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofia đều sẽ có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong cuộc chạm trán Argentina.

Yamal gắn kết với Messi bởi số 19

Bên cạnh ý nghĩa của một trận tranh cúp vàng, trận chung kết còn được xem là cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ giữa Lionel Messi và Lamine Yamal. Hai ngôi sao thuộc hai thế hệ sẽ lần đầu tiên đối đầu trên sân cỏ, sau khi từng "gặp nhau" cách đây đúng 19 năm trong bức ảnh nổi tiếng Messi bế và tắm cho cậu bé Yamal khi tham gia một buổi chụp hình từ thiện của Barcelona.

Hình ảnh ấy nhiều ngày qua liên tục được truyền thông quốc tế nhắc lại, như một biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ xuất sắc của bóng đá thế giới.

Điều thú vị là con số 19 xuất hiện với tần suất dày đặc trong hành trình của cả hai. Trận chung kết World Cup năm nay diễn ra đúng ngày 19.7 (theo giờ Tây Ban Nha lẫn Argentina). Messi và Yamal đều lần đầu dự World Cup khi mới 19 tuổi. Cả hai cũng đều có màn ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh trong màu áo số 19.

Yamal và Messi sẽ có lần đầu chạm trán trực tiếp trên sân cỏ ẢNH: REUTERS

Không dừng lại ở đó, tại Barcelona, Messi từng khoác áo số 19 trước khi chuyển sang số 10 huyền thoại. Nhiều năm sau, Yamal cũng bắt đầu khẳng định tên tuổi với chiếc áo số 19, trước khi tiếp quản chính số 10 mà Messi để lại.

Những sự trùng hợp ấy khiến người hâm mộ không khỏi thích thú và xem đây như một "lương duyên" đặc biệt giữa hai biểu tượng của Barcelona cũng như bóng đá thế giới.

Con số 19 còn tiếp tục xuất hiện ở thống kê của World Cup 2026. Argentina đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng trên hành trình vào chung kết. Trong khi đó, Lamine Yamal đang sở hữu 18 lần in dấu giày vào bàn thắng (gồm ghi bàn và kiến tạo). Chỉ cần thêm một lần đóng góp trước Argentina, tài năng trẻ của Tây Ban Nha sẽ chạm cột mốc 19 đầy ý nghĩa.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là những sự trùng hợp thú vị và không mang giá trị dự báo về kết quả trận đấu. Tuy nhiên, trước cuộc so tài được cả thế giới chờ đợi, những câu chuyện xoay quanh Messi, Yamal và con số 19 càng khiến bầu không khí trước giờ bóng lăn trở nên đặc biệt hơn.