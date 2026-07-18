Pháp - Anh (4 giờ ngày 19.7, VTV trực tiếp): Trận đấu khẳng định vị thế

Anh khát khao phá dớp lịch sử

Việc đội tuyển Anh vào vòng bán kết ở 2 trong 3 kỳ World Cup gần nhất là một minh chứng cho sự ổn định của họ ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, việc "Tam sư" một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết là một kết quả vô cùng thất vọng. Tại World Cup 2018, nỗi đau có phần nhẹ nhàng hơn khi hành trình của họ lúc đó vượt quá kỳ vọng ban đầu. Dẫu vậy, sự non nớt kinh nghiệm năm đó đã khiến họ để thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-2 ở trận tranh hạng 3.

Đội tuyển Anh quyết tâm gạt bỏ nỗi thất vọng để hướng tới vị trí thứ 3 tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở giải đấu năm nay, sự thất vọng rõ ràng đã nhân lên gấp bội. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Thomas Tuchel, đội tuyển Anh đang sở hữu một thế hệ vàng đỉnh cao, bao gồm những ngôi sao đắt giá nhất Ngoại hạng Anh cùng các tên tuổi mang tầm thế giới như Harry Kane hay Jude Bellingham. Thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina tại bán kết, trận đấu mà Anh đã dẫn trước 1-0 và hoàn toàn có cơ hội định đoạt số phận, là hệ quả từ những toan tính sai lầm khi chủ động lùi quá sâu về phòng ngự. Giờ đây, Harry Kane và các đồng đội buộc phải gạt bỏ sự tiếc nuối để hướng tới mục tiêu thiết thực trước mắt.

Trong suốt chiều dài 60 năm lịch sử kể từ chức vô địch duy nhất vào năm 1966, thành tích tốt nhất của "Tam sư" tại sân chơi World Cup chỉ dừng lại ở vị trí thứ 4 (vào các năm 1990 và gần nhất là 2018). Thay đổi lịch sử lúc này là bước đệm tinh thần vô giá để HLV Tuchel tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ khung đội hình, hướng đến mục tiêu chinh phục EURO 2028 và World Cup 2030.

Pháp trước cuộc chuyển giao

"Trận tranh hạng 3 World Cup chắc chắn không phải là nơi mà bất kỳ đội bóng nào thua ở bán kết mong muốn có mặt, bởi mục tiêu tối thượng của họ luôn là trận chung kết. Chiếc huy chương đồng không thể khỏa lấp hoàn toàn sự thất vọng của họ. Tuy nhiên, vẫn có những đội tuyển nhìn nhận trận đấu này như một cơ hội lớn, tương tự cách Croatia và Ma Rốc tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy sôi nổi và kịch tính vào năm 2022 (Croatia thắng sát nút 2-1)", nhận định từ nhật báo thể thao Tây Ban Nha Diario AS.

Lịch sử World Cup chỉ ra rằng vị trí thứ 3 mang giá trị nền tảng cực kỳ quan trọng đối với các đội bóng lớn. Đội tuyển Đức hiện là quốc gia sở hữu nhiều danh hiệu hạng 3 nhất lịch sử (vào các năm 1934, 1970, 2006 và 2010). Đáng chú ý, 2 tấm huy chương đồng liên tiếp vào năm 2006 và 2010 chính là bệ phóng vững chắc, định hình nên một thế hệ kiệt xuất để sau đó "Cỗ xe tăng" chính thức đăng quang ngôi vương tại World Cup 2014 trên đất Brazil.

Đối với đội tuyển Pháp, trận tranh hạng 3 năm 2026 mang một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đỉnh cao vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, việc phải chơi trận đấu này là một bước lùi đáng tiếc. Giải đấu 2026 khép lại cũng là lúc "Les Bleus" chính thức bước vào một triều đại mới, khi cựu danh thủ Zinedine Zidane sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ HLV Didier Deschamps để thực hiện cuộc cách mạng nhân sự toàn diện.

Giá trị thương mại khổng lồ từ tiền thưởng của FIFA

Bên cạnh yếu tố danh dự và chuyên môn, động lực tài chính là một nguyên nhân cốt lõi khiến trận tranh hạng 3 trở nên vô cùng khốc liệt. Theo cơ cấu phân chia tiền thưởng chính thức của FIFA tại World Cup 2026, đội giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3 sẽ nhận mức thưởng lên tới 30 triệu USD, trong khi đội xếp thứ 4 sẽ nhận 28 triệu USD. Khoảng cách 2 triệu USD (hơn 50 tỉ đồng) là một nguồn kinh phí không hề nhỏ đối với ngân sách hoạt động và phát triển bóng đá của các liên đoàn thành viên.

Mặc dù dòng tiền thưởng lớn từ FIFA không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mất vé vào chung kết, nhưng nó chắc chắn là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy hai đội tuyển tung hết sức mình vào một trận cầu cống hiến tưng bừng trước khi rời giải.