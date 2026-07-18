FIFA làm rõ tranh cãi thời gian nghỉ giữa hiệp chung kết Tây Ban Nha - Argentina

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết, FIFA đã gửi thông báo đến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) rằng thời gian nghỉ giữa hiệp của trận chung kết được ấn định ở mức 17 phút và sẽ không thay đổi.

Trong khoảng thời gian này, 11 phút được dành cho chương trình biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế như Shakira, Madonna và Justin Bieber. Sáu phút còn lại sẽ được sử dụng để lắp đặt, tháo dỡ sân khấu cũng như tiến hành tưới nước mặt cỏ trước khi hiệp hai bắt đầu.



Giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết được FIFA ấn định sẽ có 17 phút ẢNH: REUTERS

Thời gian nghỉ chỉ được FIFA kéo dài thêm 2 phút

Thông báo trên cũng chấm dứt hàng loạt tin đồn xuất hiện những ngày qua, khi nhiều nguồn tin cho rằng FIFA sẽ kéo dài giờ nghỉ giữa hiệp lên hơn 30 phút theo mô hình của trận Super Bowl tại Mỹ. Điều này từng khiến giới chuyên môn lo ngại các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng về thể lực, nhịp thi đấu cũng như tăng nguy cơ chấn thương sau quãng nghỉ quá dài.

Việc FIFA chỉ kéo dài thời gian nghỉ thêm 2 phút được xem là phương án dung hòa giữa yếu tố giải trí và chuyên môn. Các HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha và HLV Lionel Scaloni của Argentina đều được cho là mong muốn thời gian nghỉ không bị kéo dài quá mức để bảo đảm trạng thái thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là công tác chăm sóc mặt sân cũng được FIFA đưa vào kế hoạch trong khoảng nghỉ. Sáu phút chuẩn bị sẽ bao gồm việc tưới nước nhằm cải thiện chất lượng mặt cỏ tại sân MetLife, nơi từng nhận nhiều ý kiến cho rằng mặt sân khá khô và khiến tốc độ luân chuyển bóng chậm hơn ở các trận đấu trước.

Shakira sẽ tiếp tục biểu diễn trong thời gian nghỉ giữa hiệp ẢNH: REUTERS

Không chỉ chương trình giữa hiệp, trận chung kết World Cup 2026 còn thu hút sự chú ý bởi mức giá vé thuộc hàng đắt đỏ nhất lịch sử giải đấu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, vé chính thức có giá thấp nhất khoảng 4.000 euro (gần 123 triệu đồng), trong khi một số cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha được báo giá khoảng 4.600 euro/vé (gần 142 triệu đồng) khi mua cho người thân.

Trên thị trường vé, nhiều chỗ ngồi được rao bán với mức từ 8.000 USD (hơn 208 triệu đồng) trở lên, cho thấy sức nóng đặc biệt của màn so tài giữa hai ông lớn của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, quy định về hai lần nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp vẫn được giữ nguyên. Đây là biện pháp FIFA áp dụng xuyên suốt World Cup 2026 nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Mỹ.