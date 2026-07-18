Dự đoán tỷ số Pháp - Anh tranh hạng ba World Cup 2026: Bùng nổ bàn thắng

Mbappe quyết tâm ghi bàn

Gác lại nỗi buồn thua trận ở bán kết, đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Anh dồn quyết tâm cho trận tranh hạng ba. Đội thắng trong trận đấu này sẽ nhận phần thưởng 30 triệu USD (khoảng 780 tỉ đồng) còn đội thua nhận phần thưởng 28 triệu USD (khoảng 730 tỉ đồng). Bên cạnh tiền thưởng hấp dẫn, các tuyển thủ Anh và Pháp đều có mục tiêu chiến đấu vì màu cờ sắc áo lẫn thương hiệu của cá nhân.

Mbappe dồn quyết tâm ghi bàn trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Mbappe của đội tuyển Pháp hiện sở hữu 8 bàn thắng, ngang với Messi (Argentina) trong cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới. Ngôi sao của đội tuyển Pháp được đánh giá có cơ hội soán ngôi đầu của Messi bởi anh chơi trận tranh hạng ba "dễ thở" hơn so với đối thủ sẽ phải đá trận chung kết. Đội tuyển Anh có 2 cầu thủ đã ghi được 6 bàn là Jude Bellingham và Harry Kane cũng còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới.

Đội tuyển Pháp được đánh giá cao

Siêu máy tính Opta dự đoán Pháp là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thứ ba tại World Cup 2026, với tỷ lệ thắng trong 90 phút là 50,7% trong 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu. Khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Anh là 25,6% và khả năng hòa trong 90 phút là 23,7%.

Bellingham cùng đội tuyển Anh nỗ lực phá dớp chưa biết thắng ở trận tranh hạng ba World Cup ẢNH: REUTERS

Các thống kê không ủng hộ "Tam sư" khi họ từng thua ở cả 2 trận tranh hạng ba tại World Cup năm 1990 (thua Ý 1-2) và năm 2018 (thua Bỉ 0-2). Trong khi đó ở 3 trận tranh hạng ba trước đó, đội tuyển Pháp thắng 2, thua 1. "Les Bleus" đánh bại Đức năm 1958, thua Ba Lan năm 1982 và thắng Bỉ năm 1986. Đáng chú ý các trận đấu này đều có ít nhất 5 bàn thắng.

Trong lần chạm trán gần nhất tại World Cup 2022, đội tuyển Anh thất thủ 1-2 trước đội tuyển Pháp. 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Pháp cũng thắng đến 3 trận, hòa 1 và chỉ thua 1 trước đội tuyển Anh. Vì thế Mbappe cùng các đồng đội tiếp tục được đánh giá cao khi tái đấu.

Dự đoán tỷ số: đội tuyển Pháp thắng Anh 3-1.