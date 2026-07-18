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Thể thao World Cup 2026

HLV Deschamps đáp trả chỉ trích, Mbappe vẫn sẽ đá chính trận tranh HCĐ với Anh

Văn Trình
Văn Trình
Dù đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau khi đội tuyển Pháp thua bán kết World Cup 2026, HLV Deschamps vẫn bảo vệ các quyết định chiến thuật của mình. Truyền thông Pháp dự đoán HLV 57 tuổi sẽ để Mbappe đá chính trận tranh hạng ba gặp đội tuyển Anh.

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết (15.7) khiến đội tuyển Pháp và đặc biệt là HLV Didier Deschamps hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Tâm điểm là quyết định rút tiền vệ Adrien Rabiot khỏi sân, trong khi cầu thủ này đang có màn trình diễn được đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh, HLV Deschamps khẳng định ông không hề hối tiếc về lựa chọn của mình.

"Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể với kinh nghiệm và những thông tin mình có ở thời điểm đó. Tôi không còn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm khác đi", chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh.

HLV Deschamps đáp trả chỉ trích, Mbappe vẫn sẽ đá chính trận tranh HCĐ với Anh- Ảnh 1.

HLV Didier Deschamps khẳng định ông đã làm những gì tốt nhất cho đội tuyển Pháp

ẢNH: REUTERS

HLV Deschamps giải thích quyết định gây tranh cãi

Theo HLV Deschamps, việc thay Rabiot không xuất phát từ chuyên môn mà bởi nguy cơ tiền vệ này phải nhận thêm thẻ vàng. Nhà cầm quân đội tuyển Pháp tiết lộ ông đã trực tiếp trao đổi với học trò ngay trên sân.

Ông cho biết khu vực giữa sân luôn tiềm ẩn nhiều pha tranh chấp, chỉ một tình huống vào bóng chậm cũng có thể khiến Rabiot phải nhận thẻ và ảnh hưởng đến toàn đội. HLV Deschamps ví áp lực đó giống như "thanh gươm" luôn treo lơ lửng trên đầu cầu thủ.

HLV Deschamps giải thích: "Tôi nói với cậu ấy phải kiểm soát mọi pha bóng, đừng để chân vào chậm. Tôi từng trải qua cảm giác thi đấu khi luôn lo lắng vì nguy cơ nhận thẻ và điều đó khiến cầu thủ không còn là chính mình. Tôi chấp nhận đánh đổi bằng việc thay người".

Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 2018 cũng thừa nhận không ai có thể biết kết quả sẽ thay đổi ra sao nếu ông giữ Rabiot trên sân, nhưng ông tin mình đã đưa ra quyết định hợp lý nhất trong hoàn cảnh lúc đó.

Mbappe vẫn là niềm hy vọng lớn nhất

Sau thất bại trước Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp nhanh chóng di chuyển đến Miami để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh. Theo L'Équipe, HLV Deschamps sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình. Trung vệ William Saliba chắc chắn vắng mặt vì chấn thương lưng, trong khi thủ môn Mike Maignan nhiều khả năng trở lại khung thành.

HLV Deschamps đáp trả chỉ trích, Mbappe vẫn sẽ đá chính trận tranh HCĐ với Anh- Ảnh 2.
HLV Deschamps đáp trả chỉ trích, Mbappe vẫn sẽ đá chính trận tranh HCĐ với Anh- Ảnh 3.

Mbappe dự kiến vẫn sẽ đá chính ở trận tranh HCĐ với đội tuyển Anh

ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, Kylian Mbappe vẫn được xác định sẽ đá chính dù gặp vấn đề thể trạng sau trận bán kết. Tiền đạo đội trưởng Pháp được cho là đã sẵn sàng thi đấu và hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Ở tuyến trên, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche và Rayan Cherki cũng được xem là những phương án có thể xuất phát ngay từ đầu, khi HLV Deschamps muốn làm mới hàng công sau màn trình diễn thiếu hiệu quả trước Tây Ban Nha.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh sẽ diễn ra lúc 4 giờ ngày 19.7 (giờ Việt Nam) trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ). Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp trước khi khép lại nhiệm kỳ kéo dài 14 năm.

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