Huyền thoại Zidane thay HLV Deschamps, dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2026

Zidane chính thức bén duyên với đội tuyển Pháp

Ngay sau khi HLV Didier Deschamps khép lại nhiệm kỳ kéo dài 14 năm, đội tuyển Pháp sẽ có "thuyền trưởng" mới. Đó là Zinedine Zidane, huyền thoại bóng đá Pháp.

Cựu HLV Real Madrid dự kiến được bổ nhiệm ngay sau World Cup 2026. Ông dẫn dắt Pháp dự EURO 2028 và World Cup 2030, với mục tiêu đưa "Gà trống Gô-loa" trở lại đỉnh cao thế giới, 8 năm sau ngày xưng vương ở World Cup trên đất Nga.

Zidane là huyền thoại không chỉ của bóng đá Pháp, mà còn của bóng đá thế giới. Trong màu áo CLB, Zidane khoác áo Cannes (1989-1992) trước khi tạo dựng tên tuổi ở Bordeaux (1992-1996), Juventus (1996-2001) và trở thành nhân tố sáng giá bậc nhất "dải ngân hà" Real Madrid trong giai đoạn 2001-2006. Trong suốt sự nghiệp cấp CLB, Zidane chơi 506 trận, ghi tới 95 bàn.

HLV Zinedine Zidane ẢNH: REUTERS

Trong màu áo đội tuyển Pháp, Zidane cũng đạt vinh quang chói lọi với 108 trận, 31 bàn thắng trải dài suốt 12 năm cống hiến (1994-2006). Zidane gồng gánh Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, trong đó ấn tượng nhất là màn đè bẹp Brazil ba bàn không gỡ trong trận chung kết. Với "hạt nhân" Zidane ở tuyến giữa, Pháp tiếp tục EURO 2000 nhờ bàn thắng vàng của David Trezeguet ở trận tranh cúp. Trong giai đoạn khủng hoảng và trầm luân nhất của Pháp tại World Cup 2006, Zidane vẫn kéo "Gà trống Gô-loa" vào chung kết, chỉ thua Ý trên chấm luân lưu. Zidane cũng có khoảnh khắc đi vào lịch sử ở chung kết, với cú đá phạt đền kiểu "panenka" đưa bóng dội xà vào lưới, rồi bị đuổi khỏi sân khi húc đầu vào Marco Materazzi.

Trong suốt sự nghiệp, Zidane đã vô địch đủ Serie A, LaLiga, Champions League, World Cup và EURO. Ông đoạt 3 Quả bóng vàng thế giói, vào các năm 1998, 2000 và 2003. Đến nay, Zidane vẫn là cầu thủ hiếm hoi đăng quang tại Champions League, World Cup và đoạt Quả bóng vàng.

Sự nghiệp huấn luyện của Zidane cũng vĩ đại như thời còn thi đấu, khi ông đoạt hat-trick vô địch Champions League cùng Real Madrid (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), giúp đại diện Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ ngôi vua châu Âu. Sau hai giai đoạn nắm Real Madrid, kết thúc vào năm 2021, Zidane đã từ chối mọi lời đề nghị để chờ đợi cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Cơ hội ấy cuối cùng cũng đến, khi hợp đồng của HLV Deschamps với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) khép lại.

Trong 14 năm dẫn dắt đội tuyển Pháp, Deschamps mang về chức vô địch World Cup 2018, cùng ngôi á quân EURO 2016 và World Cup 2022, hạng ba EURO 2024, bán kết World Cup 2026.