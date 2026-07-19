Olise 'dọn cỗ' cho Mbappe trận Pháp thua Anh, phá kỷ lục 56 năm của Pele

Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết, đội tuyển Pháp bước vào trận tranh hạng ba với quyết tâm khép lại hành trình World Cup bằng một chiến thắng, đồng thời tri ân HLV Didier Deschamps trong trận đấu cuối cùng sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi đội tuyển Anh dẫn trước tới 4-0 nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp của Bukayo Saka.

Bị dồn vào thế chân tường, đội tuyển Pháp vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Trong cuộc lội ngược dòng ấy, Michael Olise là nhân tố nổi bật nhất.

Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tiền vệ 24 tuổi thực hiện đường chuyền sắc lẹm để Mbappe rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Đến phút 66, Olise tiếp tục tung ra pha kiến tạo đẳng cấp khác, giúp đội trưởng Pháp hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu trở nên kịch tính với tỷ số 3-4.

Olise có 2 pha kiến tạo ở trận tranh HCĐ với đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công của Bradley Barcola sau đường chuyền của chính Mbappe, giúp Pháp có thời điểm chỉ còn kém đối thủ đúng một bàn.

Dẫu vậy, những nỗ lực ấy không đủ để giúp "Les Bleus" tạo nên cuộc ngược dòng lịch sử. Bukayo Saka hoàn tất cú hat-trick bằng quả phạt đền ở phút 85 trước khi Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho Anh ở những phút bù giờ. Bàn thắng muộn của Ousmane Dembele chỉ giúp Pháp rút ngắn cách biệt.

Olise phá kỷ lục tồn tại từ World Cup 1970

Dù đội tuyển Pháp thất bại, Michael Olise vẫn ghi tên mình vào lịch sử World Cup. Hai đường kiến tạo dành cho Mbappe giúp cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich nâng tổng số pha kiến tạo tại World Cup 2026 lên con số 7. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục kiến tạo nhiều nhất tại một vòng chung kết World Cup của huyền thoại Pele (Brazil). Trước đó, Pele đã lập nên kỷ lục này tại World Cup 1970 ở Mexico, với 6 pha kiến tạo.

Đây cũng là kỷ lục tồn tại suốt 56 năm kể từ khi các thống kê kiến tạo tại World Cup được ghi nhận đầy đủ.

Trong suốt giải đấu, Olise liên tục trở thành nguồn cảm hứng trên hàng công đội tuyển Pháp. Anh kiến tạo cho Mbappe ghi bàn trước Senegal, ba lần góp dấu giày trong chiến thắng trước Iraq, tiếp tục tỏa sáng trước Thụy Điển rồi khép lại giải đấu bằng hai đường chuyền thành bàn trước tuyển Anh.

Khả năng sáng tạo, những đường chuyền có độ chính xác cao cùng sự ăn ý với Mbappe biến Olise trở thành một trong những tiền vệ tấn công nổi bật nhất World Cup 2026.

Olise có giải đấu đáng nhớ ở lần đầu dự World Cup ẢNH: REUTERS

Bản thân Mbappe cũng có một trận đấu đáng nhớ dù không thể giúp đội tuyển Pháp giành hạng ba. Cú đúp trước đội tuyển Anh giúp đội trưởng "Les Bleus" nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 10, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo người Pháp cũng gia tăng khoảng cách với Lionel Messi trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng của giải.

Không chỉ vậy, Mbappe hiện đã sở hữu 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.