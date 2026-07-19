Mbappe vượt mặt Messi ở cuộc đua Vua phá lưới, đi vào lịch sử của World Cup dù thua Anh

Sau khi tịt ngòi ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha, Mbappe đã trở lại đầy mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh. Dù Pháp để thua 4-6 nhưng tiền đạo này đã ghi 2 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên 10 bàn, qua đó vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Thành tích này giúp ngôi sao 27 tuổi vượt qua Messi, người hiện có 8 bàn thắng sau khi tỏa sáng với 2 pha kiến tạo trong chiến thắng ngược dòng của Argentina trước đội tuyển Anh ở bán kết.

Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn ẢNH: REUTERS

Mbappe đi vào lịch sử

Không chỉ chiếm lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, Mbappe còn tạo nên cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Với cú đúp vào lưới đội tuyển Anh, tiền đạo của Real Madrid đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, chính thức vượt qua Messi (21 bàn) để độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, Mbappe chỉ cần 22 trận đấu qua 3 kỳ World Cup để chạm đến cột mốc này, trong khi Messi phải thi đấu 31 trận ở 6 kỳ World Cup mới ghi được 21 bàn. Hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của chân sút người Pháp càng khiến kỷ lục của anh trở nên ấn tượng.

Phía sau bộ đôi này là những huyền thoại của bóng đá thế giới như Miroslav Klose (16 bàn), Ronaldo Nazario (15 bàn), Gerd Muller và Harry Kane (cùng 14 bàn), Just Fontaine (13 bàn) hay Pelé (12 bàn).

Ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, Mbappe cũng đang nắm lợi thế rất lớn. Xếp sau anh lần lượt là Messi (8 bàn), Erling Haaland (7 bàn), Jude Bellingham và Harry Kane (cùng 6 bàn), trong khi Mikel Oyarzabal và Ousmane Dembele đều có 5 bàn.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Messi còn nguyên cơ hội cải thiện thành tích khi Argentina gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết trên sân MetLife (New York) vào rạng sáng 20.7. Nếu tiếp tục tỏa sáng, siêu sao 39 tuổi không chỉ có thể thu hẹp khoảng cách với Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới mà còn rút ngắn cách biệt ở danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Đội trưởng Pháp hiện cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, sau những gì đã thể hiện, Mbappe đang đứng trước cơ hội khép lại kỳ World Cup 2026 với "cú đúp" danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới giải đấu và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Đây sẽ là cột mốc đặc biệt, khẳng định vị thế của tiền đạo người Pháp như một trong những chân sút vĩ đại nhất mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từng chứng kiến.