Đội tuyển Pháp chia tay Deschamps, chào đón Zidane

M ỘT CUỘC CHUYỂN GIAO ĐÌNH ĐÁM

Cả một kỷ nguyên rực rỡ đã chính thức khép lại với Didier Deschamps - HLV thành công nhất trong lịch sử đội Pháp. Và có lẽ, giới hâm mộ Pháp sẽ không có đủ thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Họ đang sốt ruột chờ xem sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới: HLV Zinedine Zidane thay chỗ Deschamps, chính thức làm việc từ ngày 1.9.

HLV Zinedine Zidane sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp từ ngày 1.9 ẢNH: REUTERS

Zidane từng tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn đem về cho Pháp chiến thắng 3-0 trước Brazil ở trận chung kết và lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới (World Cup 1998). Nhưng Didier Deschamps mới là cầu thủ mang băng đội trưởng trong trận đấu ấy. Họ thật tương phản với nhau trong đội hình Pháp vô địch World Cup 1998.

Zidane đá tiền vệ công, rất sáng tạo với kỹ thuật tuyệt luân. Deschamps đá trụ, đứng thấp nhất trong hàng tiền vệ, và ông sẽ được xem là thành công nếu như trận đấu khép lại mà không có gì để nhớ về vị trí do ông đảm nhận. Cựu danh thủ Eric Cantona từng có câu bình luận bất hủ về Deschamps, đại khái: xét về tài nghệ thì Deschamps thuộc mẫu cầu thủ chuyên xách nước, đánh giày cho cả đội!

Cantona dùng từ cay nghiệt. Nhưng về bản chất, Deschamps đúng là mẫu người vươn lên bằng hiệu quả hơn là vẻ đẹp trong công việc. Lọt vào top 10 trong làng bóng Pháp đã khó (trước tiên, người ta sẽ nêu tên Zidane, Michel Platini, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry, Kylian Mbappe…), huống hồ là thế giới. Cùng chơi tiền vệ trụ và làm những phần việc thầm lặng nhất trên sân như Deschamps, là Claude Makelele. So sánh: Makelele hơn hẳn ở chỗ người ta phải dùng tên ông để đặt cho một vai trò trong bóng đá hiện đại. Nhưng Deschamps lại là thủ quân của đội vô địch World Cup 1998 (hai người đá cùng thời với nhau).

Tuyệt đỉnh của hiệu quả: Lịch sử bóng đá chỉ có 3 người từng vô địch World Cup trong cả hai vai cầu thủ, HLV. Đó là Deschamps, Franz Beckenbauer (Đức) và Mario Zagallo (Brazil). Hai tượng đài sau nổi tiếng hơn nhiều. Nhưng họ đều chỉ vào chung kết World Cup 1 lần trong vai HLV trưởng. Deschamps 2 lần!

T RẬN TRANH HẠNG 3 DỰ BÁO… ĐIỀM GÌ ?

Khi Deschamps thành công thì đấy chính là lúc bản chất "hướng đến hiệu quả" của ông được phát huy rực rỡ nhất. Pháp vô địch World Cup 2018 với một trung phong không thể… tầm thường hơn: Olivier Giroud (đá đủ 7 trận mà không ghi bàn nào). Còn khi thất bại thì đấy chính là câu chuyện ngược lại: Ông không giỏi trong việc sử dụng ngôi sao.

Olise là "vua kiến tạo", không chỉ ở World Cup này mà là trong suốt lịch sử (7 bàn). Vì sao anh cùng Kylian Mbappe, Ousmane Dembele… đồng loạt mờ nhạt ở vòng bán kết, khiến Deschamps mất luôn kỷ lục 3 lần cầm quân ở trận chung kết World Cup? Vì Tây Ban Nha biết cách tước đi cả hai điều quan trọng mà mọi ngôi sao cần có để thi thố tài năng: bóng và khoảng trống.

3 lần liên tiếp trong vòng 3 năm, ở 3 giải đấu khác nhau, Deschamps thua HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha. Thế là quá đủ. Giới hâm mộ Pháp sốt ruột chờ xem một HLV mới, xuất sắc trong việc giúp các ngôi sao thi triển tài nghệ. Không ai phù hợp với yêu cầu này bằng Zinedine Zidane - người chuyên huấn luyện các ngôi sao đầy ắp trong đội hình Real Madrid. Và bản thân Zidane từng là ngôi sao của các ngôi sao!

Hãy trở lại với trận tranh hạng 3 World Cup 2026 - trận cuối cùng của Deschamps trước khi Zidane tiếp quản đội Pháp. "Les Bleus" bị dẫn đến 0-4 trong hiệp 1. Và khi Zidane bắt đầu cầm quân, thì rất có thể, đội Pháp cũng sẽ mở đầu một chương mới bằng hình ảnh khó khăn, thậm chí tan nát như vậy?

Pháp thay cùng lúc 4 cầu thủ ngay đầu hiệp 2. "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele vào sân. Trận đấu cân bằng trở lại khi Pháp gỡ liền 3 bàn. Và dù thua thêm 1 bàn thì chính Dembele lại gỡ 4-5 ở phút 90+6. Nhưng cuối cùng, Pháp vẫn thua chung cuộc 4-6.

Đấy cũng có thể là những "điềm báo": Zidane có thể sẽ vượt qua được khó khăn ban đầu, bởi ít ra thì ông luôn có ngôi sao trong tay và luôn biết phải làm gì với các ngôi sao. Nhưng tóm lại, khó có thành công chung cuộc!

Zidane không hề làm gì suốt 5 năm nay. Cả đời ông chỉ huấn luyện Real Madrid. Kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": Zidane chỉ mất 2 năm rưỡi để đem về cho Real 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Nhưng người ta vẫn nói: Có khi cách tốt nhất để huấn luyện "dải ngân hà" Real là… không cần làm gì. Thực tài huấn luyện của Zidane là một bí ẩn. Hãy chờ xem!