Những người hùng trong lịch sử chung kết World Cup: Ronaldo 'béo' có tên

1966: Geoff Hurst, Anh

Bước vào giải đấu năm 1966, Geoff Hurst mới chỉ khoác áo đội tuyển Anh được vỏn vẹn 5 tháng và ghi được đúng 1 bàn thắng quốc tế. Thế nhưng, chấn thương của tiền đạo ngôi sao Jimmy Greaves ở trận cuối vòng bảng đã trao cho Geoff Hurst cơ hội, và ông đã nắm bắt rất tốt. Đầu tiên là bàn thắng quyết định ở trận tứ kết gặp Argentina. Sau đó, ông khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại World Cup trong trận chung kết với Tây Đức với cú hat-trick đẳng cấp.

Màn trình diễn tỏa sáng của Geoff Hurst đã giúp Tam sư ngược dòng thắng Tây Đức 4-2, qua đó giành chức vô địch thế giới đầu tiên và duy nhất cho bóng đá xứ sở sương mù tính đến lúc này.

Ronaldo "béo" từng lập cú đúp giúp Brazil thắng Đức 2-0 ở trận chung kết World Cup 2002 ẢNH: AFP

1978: Mario Kempes, Argentina

Với vóc dáng cao gầy và mái tóc dài lãng tử, Mario Kempes đã trở thành biểu tượng cho sự lên ngôi của Argentina ngay trên quê nhà vào năm 1978. Ở tuổi 23 vào thời điểm đó, Kempes đang chơi bóng tại Tây Ban Nha trong màu áo Valencia. Đầu giải, ông không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương cho đến tận vòng bảng thứ hai. Kempes sau đó đã nhanh chóng bù đắp lại bằng những cú đúp liên tiếp trong chiến thắng trước Ba Lan và Peru.

Ở trận chung kết gặp Hà Lan, sự thiên tài của số 10 bên phía Argentina đã giúp đội bóng xứ tango ca khúc khải hoàn. Kempes đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của La Albiceleste trước Hà Lan.

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1982: Marco Tardelli, Ý

Marco Tardelli đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết World Cup năm 1982 gặp Tây Đức. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng duy nhất trong màn trình diễn của Tardelli tại sân Santiago Bernabeu ngày hôm đó. Ý bước vào trận chung kết mà không có sự phục vụ của tiền vệ tấn công Giancarlo Antognoni vì chấn thương. Trong bối cảnh đó, Tardelli đã bừng sáng với màn trình diễn xuất sắc khiến cây viết thể thao lừng danh người Anh Brian Glanville phải mô tả ông là "động cơ nơi tuyến giữa" trong cuốn sách The Story of the World Cup của mình. Tardelli đóng vai trò hạt nhân với khả năng chuyền bóng và kéo bóng, đồng thời mang về bàn thắng thứ hai cho Azzurri trong chiến thắng 3-1 trước Tây Đức.

1990: Guido Buchwald, Tây Đức

Guido Buchwald không ghi bàn nào trong trận chung kết năm 1990 với Argentina tại Stadio Olimpico ở Rome. Tuy nhiên, hậu vệ cao 1,88 m của Tây Đức đã đóng một vai trò tối quan trọng trong việc kiềm tỏa hoàn toàn sự nguy hiểm của cố huyền thoại Diego Maradona. HLV đội tuyển Tây Đức khi ấy là Franz Beckenbauer đã vạch ra một kế hoạch để khóa chặt Maradona: "Khi Maradona có bóng, chúng ta phải vây quanh ông ấy bằng 4 cầu thủ". Trung tâm của kế hoạch này chính là Buchwald, người được giao nhiệm vụ kèm người như hình với bóng với số 10 của Argentina.

Lothar Matthaus (Tây Đức) từng cố gắng làm điều tương tự trong trận chung kết năm 1986. Maradona chỉ thoát khỏi sự đeo bám của ông đúng 1 lần, nhưng chừng đó là đủ để siêu sao này kiến tạo bàn thắng quyết định. Nhưng đến chung kết năm 1990, điều này đã không lặp lại. Cú sút trúng đích duy nhất của Argentina trong cả trận lại đến từ một đường chuyền về quá lực của Andreas Brehme bên phía Tây Đức. Guido Buchwald đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2002: Ronaldo, Brazil

Sau việc bất ngờ phải rút lui vào phút chót ở trận chung kết năm 1998 gặp Pháp, Ronaldo bước vào trận chung kết năm 2002 đối đầu đội tuyển Đức với quyết tâm cao độ. "Người ngoài hành tinh" đã lập cú đúp bàn thắng để đưa Brazil có lần thứ 5 bước lên đỉnh của bóng đá thế giới.

Thủ môn Oliver Kahn (Đức) đã chơi cực kỳ xuất sắc trong hành trình tiến vào chung kết, nhưng không thể ngăn cản được Ronaldo "béo" ở thời kỳ đỉnh cao. Với cú đúp này, Ronaldo de Lima nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 8 tại giải đấu và khép lại với danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2002.

2014: Mario Gotze, Đức

Sau khi vào sân thay cho Miroslav Klose ở phút 88 của trận chung kết World Cup 2014, Mario Gotze đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 113. Đón đường tạt bóng của Andre Schurrle bằng ngực, anh thực hiện cú bắt vô-lê tung lưới đối phương giúp Đức đánh bại Argentina của siêu sao Lionel Messi.

Nhờ pha lập công đó, Gotze (khi đó 22 tuổi) trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết kể từ sau Wolfgang Weber năm 1966, và là cầu thủ dự bị đầu tiên làm được điều này.