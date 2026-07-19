Tây Ban Nha vs Argentina: 3 cuộc đụng độ nảy lửa định đoạt chung kết World Cup

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử sẽ khép lại bằng trận chung kết bom tấn giữa Tây Ban Nha và Argentina. Cả hai quốc gia đều đã thể hiện đẳng cấp vượt trội cùng tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi để tiến vào trận đấu tranh chức vô địch. Trước cuộc đối đầu hứa hẹn đầy hấp dẫn diễn ra tại MetLife, FIFA đã điểm qua những màn so tài cá nhân có thể định đoạt trận đấu.

Laporte kiềm tỏa Messi

Messi đã ở tuổi 39, nhưng khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu của anh vẫn không hề mai một. Siêu sao người Argentina đang bỏ túi 8 bàn thắng và đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 (Mbappe dẫn đầu với 10 bàn). Messi có 4 đường kiến tạo và 2 trong số đó đã giúp Argentina lội ngược dòng muộn màng đầy ngoạn mục để đánh bại đội tuyển Anh ở bán kết.

Laporte (trái) đứng trước thử thách phải ngăn chặn Messi ẢNH: REUTERS

Nếu Tây Ban Nha có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi, điều đó sẽ đóng góp một phần rất lớn giúp La Roja giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử. Laporte sẽ là một trong những người phải đối mặt với thử thách cực đại đó. Cầu thủ của CLB Athletic Bilbao đang có phong độ cao và tạo thành cặp trung vệ vững chắc cùng cầu thủ 19 tuổi Pau Cubarsi. Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn sau 7 trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, sự điềm tĩnh của Laporte là yếu tố then chốt.

5 yếu tố sẽ quyết định trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha

Rodri đối đầu Enzo Fernandez

Hai ngôi sao của tuyến giữa 2 đội đã sẵn sàng cho màn đối đầu trực diện ở khu trung tâm. Thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha - Rodri, đang thể hiện phong độ hủy diệt tại kỳ World Cup này. Anh đã giúp La Roja kiểm soát các trận đấu bằng khả năng phân phối bóng chuẩn xác như một tia laser. Không có cầu thủ nào tại giải đấu thực hiện nhiều đường chuyền hơn con số 648 của Rodri, và anh sở hữu tỷ lệ chính xác lên tới 93%. Nền tảng thể lực sung mãn của anh cũng được thể hiện rõ nét, với tổng quãng đường di chuyển là 83.802 mét - một kỷ lục khác của giải đấu. Trong khi đó, khả năng can thiệp kịp thời để bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương được minh chứng qua việc anh dẫn đầu danh mục phòng ngự trong bảng xếp hạng Power Rankings của FIFA.

Rodri là cầu thủ có số đường chuyền thành công nhiều nhất tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Rodri sẽ hướng tới việc làm chủ nhịp độ trận chung kết, nhưng anh sẽ phải đối đầu với một chiến binh máu lửa là Fernandez. Kể từ sau khi giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA tại Qatar 2022, tiền vệ 25 tuổi này một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu thế giới. Fernandez di chuyển không biết mệt mỏi khi không có bóng và liên tục đoạt lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà: 43 lần ép đối phương mất bóng của anh là nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ Argentina nào khác. Fernandez cũng đã đóng góp những bàn thắng quan trọng trong giai đoạn knock-out. Đầu tiên là pha đánh đầu ở thời gian bù giờ để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội. Và khi giấc mơ bảo vệ vương miện của La Albiceleste tưởng chừng như sắp tan vỡ trước đội tuyển Anh ở bán kết, chính Fernandez đã tung cú dứt điểm sấm sét ở phút 85 để gỡ hòa 1-1.

Lamine Yamal chạm trán Nicolas Tagliafico

Được xem là tài năng trẻ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, tầm ảnh hưởng của Yamal đã tăng dần qua từng trận đấu. Ngôi sao Barcelona bước vào World Cup sau một khoảng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Yamal có thể chưa đạt tới phong độ cao nhất, nhưng có những dấu hiệu cho thấy anh đang đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm quyết định. Tốc độ và những bước di chuyển của Yamal đã mang về quả phạt đền giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước trong trận bán kết gặp Pháp. Ngoài ra, sự sáng tạo tinh quái của cầu thủ chạy cánh phải này được thể hiện rõ qua việc anh đứng thứ sáu về chỉ số sáng tạo trong bảng xếp hạng Power Rankings của FIFA.

Hậu vệ cánh trái của Argentina - Tagliafico, sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn Yamal. Cầu thủ thuộc biên chế Lyon từng là thành viên của đội hình vô địch World Cup cùng La Albiceleste 4 năm trước đã một lần nữa khẳng định giá trị của mình tại Bắc Mỹ. Tagliafico đã có 82 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và từng thi đấu trọn vẹn 120 phút trong trận chung kết Qatar 2022 gặp Pháp. Kinh nghiệm trận mạc và chiến thắng ở trận cầu lớn nhất thế giới của Tagliafico chắc chắn sẽ đóng vai trò rất quan trọng khi anh đối đầu với Yamal cùng các đồng đội.