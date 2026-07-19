Tây Ban Nha vs Argentina: Những thống kê đặc biệt trước chung kết World Cup 2026

648

Rodri (đội tuyển Tây Ban Nha) đã thực hiện 648 đường chuyền thành công tại Bắc Mỹ - con số cao nhất mà một cầu thủ từng đạt được tại một kỳ World Cup. Tiền vệ 30 tuổi này đã phá vỡ kỷ lục của chính mình: 638 đường chuyền tại Qatar 2022. Thành tích tốt thứ hai cũng thuộc về một tiền vệ của Tây Ban Nha, khi Xavi thực hiện 599 đường chuyền chính xác vào năm 2010. Những người bám đuổi Rodri về số đường chuyền thành công tại giải đấu năm nay là các đồng đội Pau Cubarsi (547) và Aymeric Laporte (533).

37

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại liên tiếp, cân bằng kỷ lục trong lịch sử bóng đá nam quốc tế. Kể từ sau trận thua 0-1 trước Colombia vào tháng 3.2024, La Roja đã giành được 27 chiến thắng và hòa 10 trận. Ý từng có chuỗi 37 trận không biết đến mùi thất bại từ năm 2018 đến 2021, trước khi Argentina tái lập thành tích này trong giai đoạn 2019-2022.

Lamine Yamal đứng trước cơ hội vô địch World Cup ở tuổi 19 ẢNH: REUTERS

30

Tiền đạo cánh của Tây Ban Nha - Lamine Yamal, là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất tại giải đấu lần này: 30 lần. Xếp sau anh lần lượt là Kylian Mbappe của Pháp (24), Vinicius Junior của Brazil (23), Messi của Argentina (22) và Jeremy Doku của Bỉ (21).

Diego Maradona hiện vẫn nắm giữ kỷ lục về số pha qua người thành công nhiều nhất trong một kỳ World Cup: 53 lần tại Mexico 1986. Trong khi đó, Messi là người sở hữu thành tích cao nhất thế kỷ này với 46 lần tại Brazil 2014.

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19

Argentina đã ghi được 19 bàn thắng - đạt hiệu suất trung bình 2,71 bàn/trận tại giải đấu hè này. Đây là số bàn thắng nhiều nhất của một đội tuyển tại một kỳ World Cup kể từ khi Brazil chạm mốc tương tự vào năm 1970. Trong lịch sử, chỉ có 4 đội tuyển làm tốt hơn con số này: Brazil với 22 bàn (1950), Pháp với 23 bàn (1958), Tây Đức với 25 bàn (1954) và Hungary với 27 bàn ở năm 1954.

Messi là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha đã có 13 pha lập công. Thành tích này nhiều hơn 2 bàn so với kỷ lục tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup (được thiết lập vào năm 1986 nhờ nguồn cảm hứng từ Emilio Butragueno), và nhiều hơn 5 bàn so với chiến dịch lên ngôi vô địch của họ vào năm 2010.

13

Argentina đã ghi ít nhất 2 bàn thắng trong 13 trận đấu liên tiếp tại World Cup - một kỷ lục của giải đấu. Lần gần nhất họ không thể ghi được 2 bàn trong một trận đấu là thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở trận mở màn Qatar 2022. Đội tuyển xứ Albiceleste cũng đã nổ súng trong 16 trận liên tiếp tại World Cup, chuỗi trận chỉ xếp sau Hungary (17 trận từ 1934 đến 1962), Đức (18 trận từ 1986 đến 1998; và 18 trận từ 1934 đến 1958) và Brazil (18 trận từ 1930 đến 1958).

8

Messi đã ghi được 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Những cầu thủ duy nhất ghi được nhiều bàn thắng hơn trong một kỳ World Cup bao gồm: Eusebio (9 bàn cho Bồ Đào Nha năm 1966), Ademir de Menezes (9 bàn cho Brazil năm 1950), Gerd Muller (10 bàn cho Tây Đức năm 1970), Sandor Kocsis (11 bàn cho Hungary năm 1954) và Just Fontaine (13 bàn cho Pháp năm 1958).

Kylian Mbappe hiện dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn. Messi xếp nhì trong danh sách này. Tổng cộng 12 lần in dấu giày (8 bàn và 4 kiến tạo) của Messi là con số cao nhất của một cầu thủ tại một kỳ World Cup kể từ khi Gerd Muller thiết lập cột mốc 13 lần cách đây 56 năm.

7

Argentina đã giành chiến thắng trong cả 7 trận đấu để cân bằng kỷ lục do Brazil thiết lập vào năm 2002 về số trận thắng nhiều nhất tại một kỳ World Cup. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni có thể trở thành đội tuyển thứ năm trong lịch sử nâng cao chiếc cúp vàng với thành tích toàn thắng, sau Uruguay (1930), Ý (1938), Brazil (1970 và 2002).

6

Unai Simon đã giữ sạch lưới 6 trên 7 trận đấu - số trận giữ sạch lưới nhiều nhất từng được ghi nhận trong một kỳ World Cup đơn lẻ. Trước đó, có 7 thủ môn từng đạt cột mốc 5 trận giữ sạch lưới bao gồm: Jan Jongbloed (Hà Lan - 1974), Walter Zenga (Ý - 1990), Taffarel (Brazil - 1994), Fabien Barthez (Pháp - 1998), Oliver Kahn (Đức - 2002), Gianluigi Buffon (Ý - 2006) và Iker Casillas (Tây Ban Nha - 2010).

Simon, người cũng đã giữ sạch lưới trong trận đấu cuối cùng của mình tại Qatar 2022, đã thiết lập một kỷ lục mới về thời gian giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup với 650 phút, trước khi bị Charles De Ketelaere của Bỉ đánh bại ở vòng tứ kết. Ngoài ra, Simon cũng là người sở hữu tỷ lệ cứu thua cao nhất trong số tất cả các thủ môn tại giải đấu lần này: 93%.

Tây Ban Nha mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn và đang hướng tới việc lập kỷ lục mới về số bàn thua ít nhất của một nhà vô địch. Pháp (1998), Ý (2006) và chính Tây Ban Nha (2010) từng lên ngôi vương khi chỉ để lọt lưới 2 bàn. Ngược lại, Argentina đã để thủng lưới 7 bàn. Đội bóng gần nhất nhận nhiều hơn 6 bàn thua mà vẫn lọt vào đến trận chung kết World Cup là Brazil vào năm 1998.

5

Argentina đã ghi được 5 bàn thắng từ ngoài vòng cấm - cân bằng kỷ lục số bàn thắng từ xa nhiều nhất của một đội tuyển tại một kỳ World Cup. Messi sở hữu 2 trong số đó. Các bàn thắng còn lại thuộc về Giovani Lo Celso, Julian Alvarez và Enzo Fernandez. Những pha lập công này cũng giúp Messi vượt qua huyền thoại Rivellino của Brazil để trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất lịch sử các kỳ World Cup (với tổng cộng 7 bàn).

Mikel Oyarzabal đã ghi được 5 bàn thắng tại giải đấu này, cân bằng kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup. Trước đó, Emilio Butragueno từng ghi 5 bàn tại Mexico 1986 và David Villa cũng làm được điều tương tự tại Nam Phi 2010. Oyarzabal và Villa hiện đang chia sẻ kỷ lục của La Roja về số lần đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất trong một vòng chung kết với 6 lần.

4

Messi đã có 4 đường kiến tạo tại giải đấu năm nay. Anh chỉ kém Michael Olise của Pháp đúng 1 đường kiến tạo trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất giải. Đường kiến tạo đầu tiên của Messi tại giải đấu này đã giúp anh kéo dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu: kiến tạo tại nhiều kỳ World Cup nhất (6 kỳ). Về phía Tây Ban Nha, Marc Cucurella và Dani Olmo đang là những người dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội với mỗi người 2 lần.