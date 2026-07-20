Truyền thông Pháp nổi giận

Đội tuyển Pháp nhập cuộc với một số cầu thủ lần đầu đá chính ở World Cup 2026 và có hiệp 1 thảm họa khi bị Anh dẫn trước 4-0. HLV Deschamps thay 4 vị trí trong hiệp 2 giúp Pháp thức tỉnh chơi tốt hơn, nhưng vẫn thua chung cuộc 4-6.

Tiền vệ Rabiot (14) thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của một số cầu thủ Pháp ẢNH: REUTERS

Sau trận thua, Les Bleus nhận cơn thịnh nộ từ dư luận và giới truyền thông trong nước với những chỉ trích nặng nề về thái độ thi đấu thiếu trách nhiệm của các ngôi sao, đồng thời thổi bùng tranh cãi một lần nữa về việc có nên duy trì trận tranh hạng 3 ở đấu trường World Cup, khi đội tuyển đã nhập cuộc bằng tinh thần bạc nhược và lối đá hời hợt.

Tờ L'Équipe phản ứng rất mạnh mẽ, khẳng định đội bóng "đã đánh mất mọi sự tập trung và tinh thần chiến đấu". Hiệp 1 là "một trong những màn trình diễn tệ hại nhất của đội tuyển Pháp trong nhiều thập niên".

L'Équipe cũng dẫn lời phát biểu thẳng thắn gây xôn xao của tiền vệ Rabiot về "hành vi không thể chấp nhận" của một số đồng đội: "Chúng tôi đã khởi đầu hiệp 1 khá xấu hổ. Tôi đã chứng kiến những hành vi từ một số cầu thủ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Điều này rất thất vọng, bởi đây là trận đấu cuối cùng để chúng tôi chứng tỏ mình ở giải đấu này. Có rất nhiều sự thất vọng sau trận thua trước Tây Ban Nha ở bán kết, nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực đến tận phút cuối cùng. Chúng tôi đã nói chuyện trong giờ nghỉ giữa hiệp, chúng tôi tự nhủ rằng cần phải thể hiện lòng tự hào, và mọi thứ đã tốt hơn nhiều trong hiệp 2".

Bên cạnh đó, truyền thông Pháp cũng nhìn nhận thất bại trên góc độ ngoài yếu tố chuyên môn. Trong chương trình L'Équipe du Soir, cựu tuyển thủ Johan Micoud cho rằng đội nhà chưa vượt qua cú sốc sau thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết. Theo ông, tâm lý nặng nề khiến Les Bleus bước vào trận tranh HCĐ với sự thiếu tập trung và phải trả giá ngay từ hiệp 1. Quan điểm này cũng lý giải vì sao đội bóng của Deschamps chỉ thực sự chơi đúng khả năng khi không còn gì để mất.

Các tờ Le Nouvel Obs hay Eurosport France cũng có chung cách nhìn. Họ mô tả đội tuyển Pháp đã có "2 bộ mặt": rệu rã trong hiệp 1 và giàu tinh thần chiến đấu trong hiệp 2. Tuy nhiên, màn ngược dòng bất thành chỉ khiến cảm giác tiếc nuối lớn hơn, bởi nếu Les Bleus nhập cuộc với tinh thần tương tự ngay từ đầu, kết quả có lẽ đã khác.

Khác với không khí ảm đạm ở Pháp, truyền thông Anh và một số hãng tin quốc tế hết lời ca ngợi màn trình diễn của Tam sư giúp Anh có tấm huy chương World Cup đầu tiên sau 60 năm, kể từ khi họ đoạt chức vô địch năm 1966. Tờ The Guardian ghi nhận dấu ấn rõ nét của HLV Tuchel khi dẫn dắt Tam sư. Hãng tin AP nhấn mạnh trận tranh HCĐ có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, khen ngợi màn trình diễn nổi bật của Bellingham (cầu thủ Anh đầu tiên ghi 7 bàn ở một giải lớn) và Saka (lập hat-trick tại World Cup). Tuy nhiên, truyền thông Anh vẫn có những bất đồng quan điểm về HLV Tuchel, khi TalkSPORT chỉ chấm nhà cầm quân người Đức điểm 5/10 vì Tam sư đã đánh mất thế trận quá nhanh sau giờ nghỉ giải lao, suýt để chiến thắng vuột khỏi tay. Điều này khiến HLV Tuchel gặp không ít áp lực cho dù ông vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Anh đến EURO 2028.



