World Cup chưa đá chung kết, bệnh viện Argentina đã đông bệnh nhân vì... quá hồi hộp

Bệnh viện "nóng" theo từng trận đấu của Argentina

World Cup luôn là ngày hội của bóng đá, nhưng với các bác sĩ tại Argentina, mỗi lần đội tuyển nước nhà ra sân lại là một ca trực "đặc biệt". Khi hàng triệu người hâm mộ nín thở theo từng pha bóng của Lionel Messi và đồng đội, các bệnh viện cũng ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì các vấn đề tim mạch tăng lên đáng kể.

Bác sĩ tim mạch Alan Sigal, thuộc Viện Tim mạch Buenos Aires (ICBA), cho biết đội ngũ y tế của ông đã tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu liên quan đến tim mạch hơn trong thời gian đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup 2026. Trong số này có cả các ca đau tim và bóc tách động mạch chủ - tình trạng rách thành động mạch chủ, mạch máu lớn nhất trong cơ thể - mà ông cho rằng có liên quan đến căng thẳng của người hâm mộ.

Bác sĩ tim mạch Alan Sigal cho biết ông tiếp nhận nhiều ca cấp cứu hơn trong thời gian World Cup ẢNH: REUTERS

"Trong lúc trận đấu diễn ra thường có khoảng thời gian khá yên ắng, ngoại trừ một số trường hợp cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều bệnh nhân nhập viện trong trạng thái xúc động mạnh, hồi hộp, đau ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. Tất cả đều liên quan trực tiếp đến những cảm xúc mãnh liệt mà trận đấu mang lại", bác sĩ Alan Sigal nói.

Theo bác sĩ Sigal, riêng trong ngày Argentina gặp đội tuyển Ai Cập, bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca bóc tách động mạch chủ chỉ trong một buổi chiều, trong khi bình thường mỗi tháng chỉ ghi nhận khoảng 2 ca. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng đến khám sau trận đấu với các triệu chứng đau ngực, tim đập nhanh hoặc huyết áp tăng cao.

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Tại tỉnh Tucuman, giới chức y tế cũng ghi nhận 2 ca đau tim cùng hơn 30 cuộc gọi cấp cứu trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Argentina. Tính từ đầu World Cup 2026, địa phương này đã ghi nhận gần 35 ca bệnh tim mạch, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 20 ca mỗi tháng.

Messi và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận chung kết ẢNH: REUTERS

Liên đoàn Tim mạch Argentina dẫn lại nhiều nghiên cứu quốc tế, trong đó có nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học New England năm 2008 về World Cup 2006, cho thấy các trận đấu có tính chất căng thẳng có thể làm gia tăng nguy cơ đau tim. Tổ chức này khuyến cáo người hâm mộ tiếp tục sử dụng thuốc theo chỉ định, hạn chế uống rượu và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Khói cháy rừng gây lo ngại trận chung kết World Cup

Không chỉ Argentina, bầu không khí trước trận chung kết tại Mỹ cũng xuất hiện một tình huống đặc biệt. Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đã lan tới khu vực New York và New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha trên sân MetLife.

Trao đổi với Reuters, chuyên gia khí tượng Alex DaSilva của AccuWeather cho biết mưa lớn cùng một đợt không khí lạnh có thể giúp cải thiện chất lượng không khí trước giờ bóng lăn.

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"Chúng tôi dự báo sẽ có mưa lớn vào thứ bảy và điều đó sẽ làm tan bớt lượng khói. Thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng 'mưa bẩn', khi nước mưa cuốn theo bụi và khói trong không khí. Đến sáng chủ nhật, một đợt không khí lạnh sẽ tràn qua khu vực và cuốn đi phần khói còn sót lại. Tuy nhiên, trước trận đấu vẫn có thể còn một lớp sương mù và khói bao phủ khu vực New York - New Jersey", ông Alex DaSilva nói.

Toàn cảnh sân Metlife trước trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trước trận chung kết đã có cơn mưa nhẹ ẢNH: REUTERS

Dù vậy, giới chức New York vẫn cảnh báo chất lượng không khí đã xuống mức không tốt cho sức khỏe. Theo bác sĩ chuyên khoa hô hấp Vin Gupta, nếu khói vẫn còn trong ngày thi đấu, các cầu thủ có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn do phải hít lượng không khí lớn khi vận động cường độ cao.

"Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi phổi phải hoạt động với cường độ gấp 2-3 lần so với lúc nghỉ ngơi. Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ sẽ hít vào lượng không khí nhiều hơn rất nhiều. Nếu không khí chứa đầy bụi mịn và khói từ cháy rừng thì chắc chắn không tốt cho cơ thể, dù chỉ trong thời gian ngắn"

Trước giờ bóng lăn, hơn 80.000 khán giả dự kiến sẽ có mặt trên sân MetLife, trong khi khoảng 50.000 người khác sẽ theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại Công viên Trung tâm (Central Park).