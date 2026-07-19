Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha - Argentina: Ít bàn thắng, dễ đá luân lưu

Hành trình đầy cảm xúc của Tây Ban Nha và Argentina

Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có lối chơi khá tương đồng nhưng cũng có những khác biệt. Lối chơi tiki-taka đặc trưng của đội tuyển Tây Ban Nha đã được phát triển lên cấp độ cao hơn. Bên cạnh kiểm soát bóng thông thường thông qua các đường ban bật ngắn ở khu vực giữa sân, đội tuyển Tây Ban Nha gia tăng các đường chuyền tấn công, phát triển bóng ở biên và khai thác tốt quãng trống phía sau hàng phòng ngự đối thủ. Trong khi đó Argentina cũng chơi kiểm soát bóng, tranh chấp quyết liệt và triển khai tấn công xoay quanh siêu sao Messi.

Sức trẻ của Yamal sẽ khuấy đảo hàng phòng ngự đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Hành trình vào chung kết của đội tuyển Tây Ban Nha suôn sẻ và đầy ấn tượng. Ở 7 trận đã qua, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 bàn duy nhất và ghi tổng cộng 13 bàn. Ở 4 trận của vòng loại trực tiếp cân não, Tây Ban Nha giải quyết đối thủ chỉ trong thời gian thi đấu chính thức. Trong đó xuất sắc hơn cả là chiến thắng 2-0 trước ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch là đội tuyển Pháp ở bán kết.

Hành trình của Argentina đầy nhọc nhằn nhưng cũng cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Ở vòng 16 đội, Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 đến tận phút 79, cánh cửa đi tiếp xem như khép lại. Thế nhưng Messi cùng đồng đội vẫn ngược dòng thắng 3-2 đầy ngoạn mục. Ở bán kết, đội bóng đến từ Nam Mỹ tiếp tục bị đội tuyển Anh dẫn 1-0 đến phút 85 nhưng vẫn ngược dòng đánh bại đối thủ.

Khó phân thắng bại trong 120 phút

Siêu sao Messi hướng đến mục tiêu số 1 là giúp đội tuyển Argentina bảo vệ danh ngôi vô địch World Cup ẢNH: REUTERS

Trước khi chạm trán ở chung kết World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina có 14 lần chạm trán trên mọi đấu trường. Đáng chú ý thành tích đối đầu hết sức cân bằng khi mỗi đội có 6 trận thắng, 6 trận thua và 2 trận hòa. Tại đấu trường World Cup, Tây Ban Nha và Argentina mới đối đầu 1 lần vào năm 1966, khi đó đại diện của Nam Mỹ giành chiến thắng 2-1.

Siêu máy tính Opta đánh giá khả năng đoạt danh hiệu vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha là 59,6% còn đội tuyển Argentina là 40,4%. Nếu tính trong 90 phút, Tây Ban Nha cũng nhỉnh hơn với 45% khả năng giành chiến thắng so với 26% của Argentina trong khi khả năng hòa là 29%.

Tính chất của trận chung kết giữa Tây Ban Nha với Argentina sẽ gay cấn, quyết liệt hơn rất nhiều so với trận tranh hạng ba đầy phóng khoáng giữa đội tuyển Anh với Pháp (Anh thắng 6-4) nên khó bùng nổ bàn thắng. Đội tuyển Tây Ban Nha của tài năng 19 tuổi Yamal nhiều khả năng bất phân thắng bại với Argentina của siêu sao Messi trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ và phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha hòa Argentina 1-1 trong 120 phút, Argentina giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu.







