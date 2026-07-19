Argentina - Tây Ban Nha (2 giờ ngày 20.7, trực tiếp trên VTV): Bóng đá chống lại Messi

Messi hơn cả Maradona

Lionel Messi được gia đình đưa sang Barcelona (Tây Ban Nha) khi mới ở tuổi 13, trưởng thành trong lò đào tạo trẻ La Masia, thấm đẫm triết lý bóng đá của Barcelona. Người ta từng nói Messi là "cầu thủ Barcelona khoác áo Argentina, hơn là cầu thủ Argentina đá thuê tại Barcelona". Không có gì lạ nếu như người Tây Ban Nha (TBN) hiểu rõ và biết cách khống chế Messi? Tất cả đều đúng. Nhưng đấy là một Messi đã chia tay đội tuyển Argentina đúng 10 năm trước. Messi bây giờ là một siêu sao khác hẳn.

Trong những ngày qua, cả thế giới đã nói về bức ảnh mang tính biểu tượng, và cho rằng Messi gặp Lamine Yamal (TBN) ở trận chung kết World Cup là sự sắp đặt của định mệnh. Nhưng có ai nghĩ đến "định mệnh" khi xem lại cú sút 11 m của Messi tại sân MetLife đúng 10 năm trước? Vâng, MetLife là sân bóng sẽ tổ chức trận chung kết World Cup 2026. Nhưng đấy cũng là nơi diễn ra trận chung kết Copa America 2016 - nhân dịp "sinh nhật" lần thứ 100 của giải đấu này. Argentina hòa Chile 0-0, phải đá luân lưu 11 m. Messi sút hỏng, đành chấp nhận trắng tay ở đấu trường Nam Mỹ, với 3 lần về nhì. Anh tuyên bố chia tay ĐTQG ngay trên sân.

May thay, Messi cuối cùng đã thay đổi quyết định. Ở 4 kỳ World Cup đầu tiên, Messi ghi được 6 bàn. Còn trong 2 kỳ World Cup gần đây, anh ghi 15 bàn - và đây chưa phải là con số cuối cùng. Anh không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo. Và như trong pha kiến tạo gần đây nhất dẫn đến bàn quyết định thắng Anh 2-1 ở vòng bán kết, cứ phải nói luôn: đưa bóng vào lưới chỉ là phần việc đơn giản còn lại.

Messi (phải) và Yamal cuối cùng cũng có dịp đối đầu nhau ẢNH: AFP

Người ta từng xem Diego Maradona (tại World Cup 1986) là ngôi sao duy nhất đủ sức kéo cả đội bóng đến ngôi vô địch. Kết luận ấy chủ yếu dựa vào số liệu "tham gia vào pha dứt điểm": sút hoặc thực hiện đường chuyền dẫn đến cú sút. Hơn nửa tổng số lần sút bóng của đội tuyển Argentina tại World Cup 1986 có dấu giày Maradona. Trong 2 kỳ World Cup gần đây, Messi cũng đều làm được như thế. Kỳ trước, Argentina vô địch. Kỳ này là đang chuẩn bị đá trận chung kết. 65% tổng số bàn thắng của Argentina ở 2 kỳ World Cup gần đây là do Messi ghi hoặc kiến tạo, hơn cả Maradona tại World Cup 1986.

Lối chơi đồng đội trước hào quang cá nhân

Nói rằng TBN chống lại Messi trong trận chung kết World Cup 2026, xem ra chưa đủ. Phải nói: bóng đá đang chống lại Messi. Vì bóng đá là môn đồng đội. Trong bóng đá, 11 hảo thủ cộng lại chưa chắc đã thật sự là một đội bóng, không hề đảm bảo chiến thắng. Vấn đề ở đây là siêu sao Messi đang quá xuất sắc, đến mức độ thách thức "khoa học bóng đá". Đặc điểm nổi bật của World Cup này là có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng theo hơi hướng cá nhân. Nhưng tất nhiên, vinh quang không dành cho tất cả. Chỉ có siêu sao sáng nhất - Lionel Messi - đang một mình bước vào trận chung kết. Lối chơi đồng đội, ở đẳng cấp rất cao của Tây Ban Nha, có đủ lớn để bao trùm lên hào quang cá nhân ấy?

Chuyện về Messi và Yamal quả là hy hữu, định mệnh. Nhưng trước tiên cần phải nói rằng đối thủ của Messi trong trận chung kết không phải là Yamal, mà là đội tuyển TBN. Đấy là đội duy nhất trong hàng ngũ "siêu cường" tại World Cup này không có siêu sao, hoặc ngôi sao nổi bật. Mọi cầu thủ trong đội hình TBN, kể cả các cầu thủ ngồi ngoài, đều… hay như nhau, và cái hay của họ đi liền với lối chơi đồng đội.

Để vào chung kết, TBN hạ gục đối thủ có nhiều ngôi sao nhất giải bằng tỷ số cách biệt 2 bàn, và bằng sự vượt trội hoàn toàn trong cách chơi. TBN khiến cho Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele đồng loạt trở nên mờ nhạt. Người ấn định tỷ số cho TBN là Pedro Porro - một hậu vệ, ra sân trước tiên là để ngăn cản Mbappe ghi bàn. Nhưng Porro lao lên và sút bóng dũng mãnh như một tiền đạo đáng gờm. Trong đội hình và cách chơi của TBN, ai làm gì cũng được.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội ĐKVĐ châu Âu và Nam Mỹ gặp nhau trong trận chung kết World Cup. Giống như chuyện về Messi và Yamal, đây cũng là "định mệnh". Đáng lẽ trận "Finalissima" - siêu cúp liên lục địa - giữa TBN và Argentina đã diễn ra rồi tháng 3, nhưng trận ấy đã bị hủy. Họ phải gặp nhau ở chung kết World Cup. Và cuối cùng, "định mệnh" liệu sẽ lặp lại như 10 năm trước, với Messi, tại sân MetLife?