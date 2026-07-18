HLV Scaloni bất ngờ muốn 'nhốt' Yamal: 'Cậu ấy giỏi quá, Argentina biết làm gì nữa'

HLV Scaloni nể phục Yamal

Trước thềm chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni của Argentina đã dành sự nể phục cho tài năng của Lamine Yamal. Ở tuổi 19, sao trẻ của Barcelona tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO và lọt vào chung kết World Cup đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Dù chưa bùng nổ, khi mới ghi một bàn ở giải năm nay, nhưng Yamal vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Tây Ban Nha với tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp và bẻ lòng chân trái dứt điểm đa dạng.

"Ai cũng hỏi Tây Ban Nha làm gì để ngăn chặn Lionel Messi, vậy tôi có thể hỏi ông là Argentina làm gì để phong tỏa Lamine Yamal không?", phóng viên hỏi HLV Scaloni.

Lamine Yamal đứng trước cơ hội đoạt World Cup, ngay trong lần đầu sự nghiệp dự sân chơi thế giới ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi ước mình có thể nhốt Yamal trong phòng", HLV Scaloni hài hước chia sẻ. "Yamal là cầu thủ thực sự đặc biệt. Cậu ấy là báu vật của bóng đá thế giới và vẫn còn rất trẻ, với cả một tương lai rộng mở phía trước. Yamal sẽ đem lại rất nhiều niềm vui cho Tây Ban Nha trong tương lai, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó không đến vào chủ nhật".

Scaloni cũng ví Yamal với Lionel Messi khi nói về độ khó trong việc phong tỏa. "Cũng giống như Leo, Yamal là mẫu cầu thủ cực kỳ khó theo kèm. Chỉ cần có khoảng trống và bóng trong chân, cậu ấy luôn có thể tạo ra điều khác biệt".

Trong khi Messi là quá khứ và hiện tại, Yamal là hiện tại và tương lai của bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung. Sao trẻ của Barcelona đã góp mặt ở hai trận chung kết lớn bậc nhất bóng đá thế giới, dù chưa tròn 20 tuổi.

Argentina không được phân tâm vì áp lực chung kết

Với Yamal, Tây Ban Nha đang mơ về sự thống trị tuyệt đối, tương tự giai đoạn 2018-2012 khi "La Roja" vô địch 1 World Cup và 2 EURO.

Tuy nhiên, Argentina sẽ không để Tây Ban Nha dễ dàng xưng vương. Đại diện Nam Mỹ mới đang là nhà vua của bóng đá thế giới, khi vô địch trọn bộ World Cup 2022, Copa America 2021, 2024 và Finalissma 2022.

Tây Ban Nha có hàng công giàu đột biến ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này như tất cả những trận khác. Toàn đội rất háo hức được ra sân, phân tích đối thủ và tìm ra cách chơi hiệu quả nhất. Dù đây là trận chung kết World Cup, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một trận đấu bóng đá.

Điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện được phong độ tốt nhất để giành chiến thắng. Chúng tôi không để áp lực chung kết tác động đến tâm lý, bởi điều đó chỉ khiến các cầu thủ mất tập trung. Giờ hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", HLV Scaloni phân tích.

Chiến lược gia 48 tuổi cũng đánh giá cao bản lĩnh của tuyển Tây Ban Nha: "Họ sở hữu nhiều cầu thủ đã quen với những trận đấu lớn, những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, mọi áp lực hay sự căng thẳng đều sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tôi không nghĩ đó là lợi thế hay bất lợi cho bất kỳ đội nào. Đây là cuộc đối đầu giữa hai tập thể luôn muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình thông qua trái bóng".