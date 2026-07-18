Thủ môn Martinez khiến CĐV Argentina vô cùng bất an: 'Tay tôi còn đau, chưa thể phẫu thuật vì…’

'Người gác đền' Argentina còn đau tay

Argentina sẽ đá chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 20.7, trên sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Đây là lần đầu tiên, chung kết World Cup diễn ra giữa nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch World Cup, giữa hai đội tuyển đứng hạng một và hai trên bảng điểm FIFA.

Với Tây Ban Nha, đây là lần đầu dàn cầu thủ hiện tại của HLV Luis de la Fuente bước đến chung kết World Cup. Còn với phần lớn đội hình Argentina, trong đó có thủ môn Emiliano Martinez, trải nghiệm đá chung kết thế giới đã trở nên quen thuộc.

4 năm trước, Argentina đã thắng Pháp trên chấm luân lưu ở chung kết World Cup 2022 tại Qatar, với Martinez tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Thủ môn Emiliano Martinez tự tin trước chung kết ẢNH: REUTERS

"Trước hết, chúng tôi phải giành chiến thắng. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc này, chứ không phải bất kỳ điều gì xa hơn. Thành công của đội tuyển là công sức của cả tập thể. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên điều gì đó thật khó diễn tả bằng lời. Đôi khi, chỉ cần nghĩ về những gì đội tuyển đã làm được, tôi cũng bật khóc. Giờ là lúc tận hưởng khoảnh khắc này, bởi nó sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời", thủ môn Emiliano Martinez trải lòng.

Thủ môn của Aston Villa thừa nhận anh vẫn chưa bình phục chấn thương tay, nhưng không thể phẫu thuật dứt điểm vì mất thời gian và "đau đớn".

Những người hùng thầm lặng có thể quyết định chung kết World Cup 2026

"Cánh tay của tôi vẫn đau mỗi ngày. Tôi đã quyết định không phẫu thuật vì sẽ rất đau đớn. Các bác sĩ khuyên tôi nên mổ nếu muốn dứt điểm vấn đề, nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu", thủ môn Martinez thừa nhận.

Martinez chưa hết đau ẢNH: REUTERS

"Trong suốt vòng bảng, tôi gần như không thể tập luyện cùng toàn đội và điều đó khiến tôi rất buồn, bởi tập luyện là điều tôi yêu thích. Tuy nhiên, kể từ trận gặp Ai Cập, tôi đã có thể trở lại tập luyện bình thường và hiện cảm thấy tốt hơn rất nhiều".

Điểm tựa

Nếu Argentina phải bước vào loạt luân lưu ở chung kết World Cup, Emiliano Martinez sẽ lại có đất diễn. Anh đã giúp đội bóng xứ tango thắng tứ kết với Hà Lan, chung kết với Pháp tại World Cup 2022. Argentina cũng vô địch Copa America 2021 và 2024 nhờ những chiến thắng kịch tính, mà bản lĩnh của Martinez đóng vai trò quan trọng.

"Nhiều người nghĩ công việc của thủ môn chỉ là cản phá cú sút, nhưng thực tế còn nhiều hơn thế. Đó là những tình huống băng ra bắt bóng, xử lý bóng hai hay giữ được sự điềm tĩnh để truyền sự tự tin cho toàn đội", Martinez phân tích.

"Nhiệm vụ của tôi là mang đến cảm giác an toàn cho đồng đội từ phía sau, để họ có thể tập trung hoàn toàn vào mặt trận tấn công. Tôi chỉ muốn xuất hiện đúng lúc khi đội bóng cần mình nhất. May mắn là tại World Cup này, chúng tôi ghi trung bình ba bàn mỗi trận".

Thủ môn Martinez muốn Argentina vô địch ẢNH: REUTERS

Người gác đền của Argentina kết luận: "Tôi không biết mọi người sẽ nhớ đến chúng tôi như thế nào. Điều tôi mong muốn là người hâm mộ nhớ rằng chúng tôi luôn để màn trình diễn trên sân cỏ lên tiếng. Hầu hết các cầu thủ trong đội đều xuất thân từ những gia đình lao động bình thường. Chính điều đó tạo nên sự gắn kết đặc biệt của tập thể này. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành qua từng năm và hy vọng sẽ được nhớ đến như những người Argentina luôn làm việc chăm chỉ, luôn biết đứng dậy và vượt qua mọi khó khăn".

Argentina hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp với màn thư hùng Tây Ban Nha rạng sáng 20.7. Nếu đăng quang, Argentina sẽ có chiếc cúp thứ 5 chỉ trong vòng 5 năm qua.



