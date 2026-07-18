Màn trình diễn vĩ đại của Messi tại World Cup 2026: Xứng tầm sử thi!

Messi sẽ có trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp ảnh: AFP

Messi rời Barca và tỏa sáng cho Argentina

Còn nhớ vào 4 năm trước, Lionel Messi ngỡ như đã đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp sau khi giúp Argentina vô địch World Cup 2022. Anh thậm chí từng khẳng định về "trận đấu cuối cùng" cho La Albiceleste trước thềm trận chung kết với Pháp.

Nhưng giờ đây, 4 năm đã trôi qua, và Messi vẫn đang là người dẫn dắt mọi thứ để cùng Argentina chuẩn bị bước vào trận chung kết với Tây Ban Nha, để thiết lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên và duy nhất đá 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

Nếu vô địch World Cup 2026, Messi sẽ lập những kỷ lục nào?

Với 39 tuổi 25 ngày, Messi sẽ trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup nam. Chỉ duy nhất thủ môn người Ý Dino Zoff (40 tuổi, 133 ngày vào năm 1982) làm được điều đó ở độ tuổi lớn hơn.

Dựa trên phong độ của anh ấy tại giải đấu năm nay, Messi hoàn toàn có khả năng trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong một trận chung kết World Cup, phá kỷ lục của Nils Liedholm lập được tại trận chung kết năm 1958 giữa Thụy Điển và Brazil (35 tuổi, 264 ngày).

Messi trong buổi họp báo trước trận chung kết gặp Tây Ban Nha ảnh:AFP

Trận chung kết cũng sẽ là trận đấu thứ 34 tại World Cup của anh, nâng tổng số lần tham dự của anh lên con số 7, bỏ xa người đứng thứ 2 là Cristiano Ronaldo.

Sự tỏa sáng của Messi - tương phản với phong độ và kết quả của Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha - càng giúp M10 bỏ xa CR7 trong cuộc tranh luận từng tưởng như bất tận về cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ.

Sự vĩ đại của Messi càng thể hiện rõ qua cách anh gần như một mình gánh vác, kéo Argentina đến trận chung kết sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7. Màn trình diễn sử thi của Messi tại World Cup 2026 giống y hệt 4 năm trước, khi giúp Argentina vô địch tại Qatar.

Đến lúc này, Messi đã ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo, góp công trong 12/19 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026 (chiếm 63%), thậm chí còn thực hiện đường chuyền dẫn đến bàn phản lưới nhà quyết định trận đấu của Diney Borges ở vòng 32 đội gặp Cabo Verde.

Màn trình diễn ở World Cup 2026 của Messi quá phi thường ảnh: reuters

Trên hành trình đưa Argentina vào đến chung kết World Cup 2022, Messi đã góp công vào 8 trong số 12 bàn thắng của đội (67%), trước khi ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong trận chung kết gặp Pháp.

Đến lúc này, Messi là cầu thủ duy nhất tại World Cup 2026 tham gia vào ít nhất một nửa số cú sút của đội, trong tư cách tạo ra cơ hội hoặc thực hiện cú sút. Tỷ lệ tham gia Messi là 52,7%, gần như tương đương với năm 2022 (53,0%) khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang.

Cụ thể, Messi có 59 lần tham gia vào các pha bóng (34 cú sút, 25 cơ hội tạo ra), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ người Argentina nào khác tại World Cup này tới 41 lần, xếp sau là Alexis Mac Allister với 18 lần.

Kể từ thời Diego Maradona năm 1986, chưa có quốc gia nào lại phụ thuộc nhiều vào một cầu thủ như Argentina trong kỷ nguyên của Messi. Ngoại trừ kỳ World Cup đầu tiên của anh vào năm 2006, khi Messi chỉ chơi 121 trong tổng số 510 phút thi đấu, anh luôn tham gia vào ít nhất 42% số cú sút của đội tuyển Argentina tại mỗi kỳ World Cup.

CĐV Argentia với lá cờ in hình Messi và Maradona tại World Cup 2026 ảnh: AFP

Kể từ năm 1966, chỉ có bảy cầu thủ tham gia vào hơn 30 cú sút tại một kỳ World Cup và đóng góp ít nhất một nửa số cú sút của đội mình (hoặc tạo ra cơ hội hoặc thực hiện cú sút). Hai trong số đó là Messi, vào năm 2022 và 2026 và người còn lại là Maradona vào năm 1986 (55,7%).

Dĩ nhiên, chúng ta đều biết Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 21 pha lập công, bỏ xa kỷ lục cũ 16 bàn thắng của Miroslav Klose.

Kylian Mbappe có khả năng sẽ vượt qua con số này trong những năm tới, nhưng dù là một chân sút xuất sắc, Mbappe khó có thể để lại một di sản mạnh mẽ như Messi. Đến lúc này, Messi đang nắm kỷ lục kiến tạo tại World Cup với 12 lần dọn cỗ thành công cho các đồng đội, vượt qua kỷ lục 8 kiến tạo của huyền thoại Maradona.

Nụ cười của Messi khi ngồi cùng đồng đội sau trận thắng ngược Anh 2-1 để vào chung kết ảnh: reuters

Riêng tại 2 kỳ World Cup 2022 và 2026, Messi đã tham gia vào đến tận 22 bàn thắng trong chỉ 14 lần ra sân (15 bàn thắng, 7 kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Tầm ảnh hưởng của Messi đặc biệt hiện rõ ở các vòng đấu loại trực tiếp, với 7 bàn thắng, 6 kiến tạo trong 2 kỳ World Cup 2022 và 2026.

Đến trước năm 2021, Messi đã ở đỉnh cao danh vọng cá nhân với kỷ lục 7 Quả bóng vàng thế giới và Quả bóng vàng World Cup 2014 cùng hàng loạt danh hiệu cấp CLB, nhưng vẫn trắng tay ở cấp độ quốc tế.

Nhưng mọi thứ đã khác khi anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất khi giúp Argentina vô địch Copa America 2021 - sau 3 thất bại ở các trận chung kết năm 2007, 2015 và 2016.

Messi đang có màn trình diễn mang tính sử thi tại World Cup 2026 ảnh: Reuters

Kể từ đó, Argentina đã vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024, với dấu ấn đậm nét của Messi. Một chiến thắng trước Tây Ban Nha vào ngày 20.7 sẽ đồng nghĩa với việc Argentina đã vô địch 4 giải đấu quốc tế lớn gần nhất.

Trùng hợp là tất cả danh hiệu kể trên đều đã đến kể từ sau khi Messi chơi trận cuối cùng cho Barcelona vào tháng 5.2021, nơi anh đã gắn bó 17 năm với 672 bàn thắng trong kỷ lục 778 lần ra sân.

Ở tuổi 39 và đang chơi ở giải nhà nghề Mỹ, nhưng Messi vẫn có tầm ảnh hưởng lớn như thời đỉnh cao, theo cách thức mới. M10 chắc chắn không cần phải là cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất tại World Cup này để chứng minh mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nhưng rõ ràng Messi đã và đang làm được điều đó một cách quá ấn tượng, để khẳng định mình như cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, chấm dứt mọi so sánh với Ronaldo hay những huyền thoại khác.