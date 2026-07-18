Tổng thống Trump rất hào hứng với đề xuất Mỹ và Trung Quốc cùng đăng cai World Cup

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Infantino bên cúp vàng World Cup 2026 Ảnh: AFP

Ông Trump tự hào World Cup 2026 'không có tranh cãi'

Trước thềm 2 trận tranh HCĐ và chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi giải đấu đầy những khoảnh khắc đáng nhớ, gọi đó là "một giải đấu chưa từng có tiền lệ".

Phát biểu tại buổi tiếp đón chính thức của FIFA tại Tháp Trump ngày 17.7 giờ địa phương, ông Trump mô tả World Cup 2026 là một giải đấu đầy những cuộc cạnh tranh khốc liệt và những khoảnh khắc khó quên.

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Ông Trump cũng không quên nhắc lại cuộc gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và sau đó tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun được hoãn án treo giò dù nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội. Mỹ sau đó có Folarin Balogun đá chính đã thua Bỉ 1-4 ở vòng tứ kết.

Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng FIFA đã hoãn thi hành án treo giò ở trận sau ảnh: reuters

Ông Trump tự hào khi cho rằng cuối cùng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa mà "không có tranh cãi". Cụ thể, Tổng thống Mỹ phát biểu: "World Cup 2026 không giống bất kỳ giải đấu nào khác, đầy những cuộc cạnh tranh khốc liệt và những khoảnh khắc khó quên.

Khoảnh khắc khó quên nhất là khi họ rút thẻ đỏ cho tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun. Tôi đã buộc phải gọi cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chỉ đưa ra một lời đề nghị. Tôi nói, tôi muốn khiếu nại. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng, biết đâu đấy, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp hơn nhiều vì không có tranh cãi. Họ đã thắng trận đấu và đội của chúng tôi có đầy đủ các cầu thủ. Các bạn (ý nói FIFA) đã đưa ra một quyết định tuyệt vời khác".

Messi sẽ có trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp ảnh: AFP

World Cup 2026 sẽ chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng khi Pháp gặp Anh để tranh HCĐ trong khi đương kim vô địch Argentina và nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết với cuộc chạm trán được mong chờ giữa huyền thoại Lionel Messi và tài năng trẻ Lamine Yamal.

Đứng cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Trump đã nói đùa rằng Mỹ nên đăng cai một kỳ World Cup khác "mà không có Mexico và Canada", thậm chí hào hứng trước đề xuất của Infantino về World Cup Mỹ - Trung trong tương lai.

Tổng thống Mỹ cho biết: "FIFA nên chọn Mỹ một lần nữa, lần này chúng tôi sẽ loại Mexico và Canada ra. Các bạn chọn chúng tôi, nhưng hãy chọn một quốc gia khác cho World Cup tiếp theo. Điều đó sẽ làm giảm bớt sự tức giận, thù hận và căng thẳng của mọi người.

Yamal và Tây Ban Nha muốn đem cúp vàng về Tây Ban Nha sau 16 năm ảnh: Reuters

Nhưng Gianni cũng có một ý tưởng khác, anh ấy nói rằng chúng ta có thể tổ chức World Cup với Trung Quốc và Mỹ cùng nhau đăng cai. Như vậy sẽ có một chuyến bay ngắn giữa các trận đấu và các cầu thủ sẽ rất thích điều đó".

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng toàn diện 2-0 trước Pháp, trong khi Argentina lội ngược dòng thắng ngược Anh 2-1 ở phút bù giờ nhờ Messi kiến tạo cả 2 bàn thắng, giúp La Albiceleste góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp.

Messi đang tạm thời dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, dẫn trước đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe (8 bàn, 2 kiến tạo). Messi hiện cũng đang nắm kỷ lục 12 kiến tạo tại các kỳ World Cup.