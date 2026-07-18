Hành trình đến chung kết World Cup của Tây Ban Nha: Càng vào sâu càng hay đến kinh ngạc

Không nhiều người xem đội tuyển Tây Ban Nha là ứng viên số một cho chức vô địch sau vòng bảng World Cup 2026. Dù giành quyền đi tiếp, màn trình diễn của thầy trò HLV Luis de la Fuente chưa thực sự tạo cảm giác áp đảo. Đội bóng này vẫn kiểm soát bóng tốt, nhưng những pha phối hợp ở 1/3 cuối sân đôi lúc thiếu đột biến, còn Lamine Yamal chưa tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ như kỳ vọng.

Tuy nhiên, càng bước vào vòng knock-out, Tây Ban Nha càng cho thấy bộ mặt khác. Họ không chỉ duy trì bản sắc kiểm soát bóng mà còn biết cách điều chỉnh để trở nên thực dụng, hiệu quả và giàu bản lĩnh hơn trước những đối thủ lớn.

Đội tuyển Tây Ban Nha đồng đều ở các tuyến ẢNH: REUTERS

Từ những chiến thắng vừa đủ...

Ở vòng bảng, Tây Ban Nha vẫn thể hiện được chất lượng đội hình nhưng chưa tạo cảm giác vượt trội so với các ứng viên vô địch khác. Không ít thời điểm, đội bóng của HLV Luis de la Fuente cầm bóng nhiều nhưng tốc độ triển khai chưa cao, khả năng chuyển hóa cơ hội cũng chưa thật sự sắc bén.

Lamine Yamal vẫn là cái tên được chú ý nhất, nhưng cầu thủ trẻ này thường xuyên bị đối phương theo kèm rất chặt. Trong khi đó, hàng tiền vệ với Rodri và Fabian Ruiz vẫn đang trong quá trình tìm sự kết nối tốt nhất với tuyến trên.

Lamine Yamal: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup

Dù vậy, điều tích cực là Tây Ban Nha vẫn biết cách giành kết quả cần thiết để đi tiếp mà không đánh mất bản sắc. Đó trở thành nền tảng để đội bóng này tăng tốc khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

...đến màn trình diễn khiến mọi đối thủ phải dè chừng

Vòng 16 đội đánh dấu bước ngoặt trong hành trình của Tây Ban Nha. Họ lần lượt vượt qua đội tuyển Uruguay, sau đó đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha ở tứ kết trước khi khuất phục đội tuyển Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Điều đáng chú ý là mỗi trận đấu đều cho thấy một phiên bản hoàn thiện hơn của La Roja. Trước Uruguay, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Gặp Bồ Đào Nha, họ thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn và biết cách tạo khác biệt khi cơ hội xuất hiện. Đến bán kết gặp đội tuyển Pháp, màn trình diễn của thầy trò HLV De la Fuente gần như đạt đến mức hoàn hảo.

HLV Luis de la Fuente khẳng định đội tuyển Tây Ban Nha đang có trạng thái tốt nhất ẢNH: REUTERS

Theo thống kê được The Guardian dẫn lại, đội tuyển Pháp chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở giai đoạn cuối trận và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 0,31 - thấp nhất của họ tại World Cup 2026. Trong khi đó, Tây Ban Nha tạo ra khoảng 1,7 xG, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và gần như không để đối thủ triển khai được những pha phản công sở trường.

Đó không còn là chiến thắng của riêng Lamine Yamal hay bất kỳ cá nhân nào.

Rodri tiếp tục làm chủ khu trung tuyến, Fabian Ruiz duy trì khả năng kết nối giữa các tuyến, Dani Olmo liên tục tạo khoảng trống bằng những pha di chuyển thông minh, còn Unai Simón nhiều lần hóa giải các tình huống nguy hiểm. Ngay cả bàn mở tỷ số của Pedro Porro cũng xuất phát từ một chuỗi phối hợp tập thể kéo dài, phản ánh đúng triết lý bóng đá mà HLV De la Fuente theo đuổi.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Pháp, HLV Luis de la Fuente cho biết đội tuyển Tây Ban Nha đã chuẩn bị suốt nhiều năm để đạt trạng thái tốt nhất ở thời điểm quyết định của World Cup.

Theo nhà cầm quân 65 tuổi, ban huấn luyện hiểu rõ điểm mạnh của đội tuyển Pháp và xây dựng kế hoạch nhằm hạn chế tối đa khả năng phản công của đối thủ. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã thực hiện gần như hoàn hảo mọi yêu cầu chiến thuật.

Lamine Yamal còn rất trẻ nhưng đang là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Ông cũng khẳng định hành trình này không chỉ bắt đầu từ World Cup 2026 mà là kết quả của khoảng bốn năm xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật và tinh thần tập thể.

Bởi vậy, nếu ở vòng bảng Tây Ban Nha vẫn còn khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch, thì càng tiến sâu vào giải đấu, họ càng mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ.

Chiến thắng trước đội tuyển Pháp không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết gặp đội tuyển Argentina, mà còn cho thấy La Roja đang đạt phong độ cao nhất đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Trong một World Cup quy tụ rất nhiều ngôi sao, đội bóng của HLV De la Fuente chứng minh rằng sự gắn kết, kỷ luật và một tập thể vận hành đồng bộ vẫn là nền tảng bền vững nhất để chinh phục chiếc cúp vàng.