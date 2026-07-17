Argentina tiếp tục chứng minh vì sao họ là nhà đương kim vô địch thế giới. Trước đội tuyển Anh ở bán kết, thầy trò HLV Lionel Scaloni bị dẫn đến phút 85 nhưng vẫn ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez.

Đó không phải lần đầu Argentina vượt qua nghịch cảnh tại World Cup 2026. Ở vòng 32 đội, họ vất vả đánh bại Cabo Verde trước hàng phòng ngự kỷ luật. Đến vòng 16 đội, Argentina bị đội tuyển Ai Cập dẫn 0-2 rồi thắng ngược 3-2. Tại tứ kết, họ phải chơi hiệp phụ mới vượt qua đội tuyển Thụy Sĩ, trước khi tiếp tục ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh ở bán kết. Mỗi vòng đấu là một thử thách khác nhau, nhưng Argentina luôn giữ được sự bình tĩnh để tạo khác biệt đúng thời điểm.

Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Argentina và bản lĩnh của nhà vô địch

Messi không ghi bàn trước đội tuyển Anh nhưng vẫn góp dấu giày vào cả hai bàn thắng. Trong khi đó, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Alexis Mac Allister hay Cristian Romero tiếp tục cho thấy Argentina không còn là đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân, mà là một tập thể cân bằng và giàu bản lĩnh.

Giờ đây, Argentina sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết trên sân MetLife. Nếu đội bóng châu Âu nổi bật với khả năng kiểm soát bóng và tính kỷ luật, thì nhà đương kim vô địch lại sở hữu phẩm chất đã theo họ suốt hành trình hai kỳ World Cup: Luôn biết cách đứng vững trong nghịch cảnh và tung ra đòn quyết định ở thời khắc quan trọng nhất.