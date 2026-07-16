Trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đua giành cúp vàng, mà còn là cơ hội để bóng đá châu Âu chấm dứt chuỗi thất bại trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Kể từ World Cup 2022, Argentina lần lượt vượt qua Hà Lan, Croatia, Pháp và mới nhất là đội tuyển Anh. Điểm chung trong những chiến thắng ấy là họ không phải lúc nào cũng chơi áp đảo, nhưng luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni không còn là đội bóng chỉ trông chờ vào Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi vẫn là thủ lĩnh, nhưng Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cristian Romero hay Lautaro Martinez đều có thể tạo nên khác biệt.

Ở bán kết World Cup 2026, Messi không ghi bàn nhưng vẫn góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Argentina ngược dòng trước đội tuyển Anh. Đó là minh chứng cho một tập thể biết chiến thắng bằng cả hệ thống.

Bóng đá châu Âu vẫn chưa thể chặn Argentina: Liệu Tây Ban Nha có khác?

Argentina luôn giữ được sự bình tĩnh trong những trận cầu lớn. Tại World Cup 2022, họ vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu, thắng Croatia 3-0 rồi đánh bại đội tuyển Pháp ở trận chung kết. Đến World Cup 2026, nhà đương kim vô địch tiếp tục vượt qua những thử thách khó khăn trước Thụy Sĩ và ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh sau khi bị dẫn đến phút 86.

Bên cạnh bản lĩnh, khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Scaloni cũng là điểm mạnh. Argentina có thể pressing, kiểm soát bóng hoặc kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm trước khi tung đòn quyết định.

Dẫu vậy, thử thách khó nhất có lẽ mới ở phía trước. Tây Ban Nha bước vào chung kết với phong độ thuyết phục sau khi loại nhiều đối thủ mạnh và đánh bại đội tuyển Pháp 2-0 ở bán kết. Với lối chơi kiểm soát bóng, tính kỷ luật và sự gắn kết cao, đội bóng của HLV Luis de la Fuente được xem là đại diện châu Âu có nhiều cơ hội nhất để chấm dứt chuỗi thống trị của Argentina.