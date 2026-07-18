Trận chung kết World Cup 2026 được xem là màn so tài giữa hai thế hệ biểu tượng của bóng đá thế giới: Lionel Messi và Lamine Yamal. Trong khi Messi tiếp tục dẫn dắt Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương, Yamal là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha sau hành trình bùng nổ đưa La Roja trở lại trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Argentina sẽ khóa Lamine Yamal như thế nào ở chung kết World Cup 2026?

Ở tuổi 19, ngôi sao của Barcelona chưa ghi nhiều bàn thắng tại giải đấu năm nay, nhưng vẫn được xem là nhân tố tạo đột biến nguy hiểm nhất bên phía Tây Ban Nha. Tốc độ, khả năng rê bóng trong không gian hẹp cùng những pha cứa lòng chân trái đã biến Yamal trở thành bài toán mà mọi đối thủ đều phải tìm lời giải.

HLV Scaloni thừa nhận không có cách nào "khóa" Yamal hoàn toàn

Trong buổi họp báo trước trận chung kết, HLV Lionel Scaloni nhận được câu hỏi quen thuộc nhưng với chiều ngược lại. Thay vì bàn cách Tây Ban Nha ngăn chặn Messi, một phóng viên của DAZN hỏi ông Argentina sẽ làm gì để phong tỏa Lamine Yamal.

Nhà cầm quân 48 tuổi đáp lại bằng sự hài hước: "Tôi chỉ ước mình có thể nhốt Yamal trong phòng".

HLV Scaloni và Messi tại họp báo trước trận chung kết ẢNH: REUTERS

Đằng sau câu nói ấy là sự thừa nhận về đẳng cấp của tài năng trẻ Tây Ban Nha. HLV Scaloni đánh giá Yamal là một trong những cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện nay và tin rằng tiền đạo này còn cả một tương lai rất dài phía trước. Tuy nhiên, ông hy vọng điều đó sẽ chưa xảy ra trong trận chung kết với Argentina.

Chiến lược gia người Argentina cũng cho rằng việc đối phó Yamal khó không kém Messi. Theo ông, cả hai đều thuộc mẫu cầu thủ chỉ cần một khoảng trống nhỏ hoặc vài nhịp xử lý là đủ tạo nên khác biệt. Điều đó đồng nghĩa Argentina gần như không thể trông chờ vào việc một hậu vệ sẽ "bắt chết" Yamal trong suốt 90 phút.

Phong tỏa Yamal là nhiệm vụ của cả hệ thống

Thực tế, dưới thời HLV Scaloni, Argentina hiếm khi xây dựng phương án phòng ngự xoay quanh việc kèm người. Thay vào đó, đội bóng Nam Mỹ ưu tiên giữ cự ly đội hình, thu hẹp khoảng trống và buộc đối phương phải đưa bóng đến những khu vực ít nguy hiểm hơn.

Nếu muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Yamal, Argentina nhiều khả năng sẽ áp dụng chính công thức từng giúp họ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh tại World Cup 2026. Hậu vệ cánh sẽ nhận nhiệm vụ ngăn chặn trực tiếp, nhưng phía sau luôn có sự hỗ trợ của tiền vệ lệch cánh và trung vệ để tạo thành các tình huống vây ráp, không cho ngôi sao Tây Ban Nha có khoảng trống xoay sở.

Bên cạnh việc khóa Yamal, Argentina cũng sẽ cố gắng cắt nguồn cung bóng từ tuyến giữa của Tây Ban Nha, nơi Rodri, Fabian Ruiz hay Pedri đóng vai trò điều tiết lối chơi. Nếu giảm được số lần Yamal nhận bóng trong tư thế thuận lợi, sức ép lên hàng thủ Argentina cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Dẫu vậy, Scaloni hiểu rằng Tây Ban Nha không chỉ có Yamal. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente còn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Dani Olmo, Nico Williams hay Mikel Oyarzabal. Vì thế, việc quá tập trung vào một cá nhân có thể khiến Argentina phải trả giá ở những vị trí khác.

Lamine Yamal được xem là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Bên cạnh câu chuyện chiến thuật, Scaloni cũng nhiều lần nhấn mạnh yếu tố tâm lý trước trận chung kết.Ông cho biết Argentina chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Tây Ban Nha theo cách không khác những trận đấu trước. Ban huấn luyện phân tích đối thủ, xây dựng phương án phù hợp và yêu cầu các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn trên sân, thay vì để sức ép của trận chung kết chi phối.

Theo HLV Scaloni, dù mang ý nghĩa quyết định chức vô địch thế giới, đây vẫn là một trận bóng đá và điều quan trọng nhất là thể hiện đúng năng lực.

Ông cũng dành sự tôn trọng cho Tây Ban Nha khi đánh giá đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, chiến lược gia 48 tuổi tin rằng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, áp lực sẽ không còn là yếu tố quyết định. Chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc đấu giữa hai tập thể có bản sắc rõ ràng và đều muốn giành chiến thắng bằng chính lối chơi của mình.