Trước hết, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng đội tuyển vô địch ở 2 kỳ World Cup liên tiếp, sau khi đã nâng cúp tại Qatar năm 2022.

Anh cũng sẽ gia nhập nhóm rất hiếm cầu thủ 2 lần vô địch World Cup. Dù nhiều huyền thoại như Pele hay Cafu từng làm được điều này, chưa ai vô địch liên tiếp với vai trò đội trưởng và thủ lĩnh tuyệt đối của đội tuyển.

Bên cạnh đó, Messi sẽ tiếp tục nới rộng những kỷ lục World Cup mà anh đang nắm giữ như số trận đấu, số phút thi đấu, số lần ra sân với tư cách đội trưởng và là cầu thủ duy nhất kiến tạo ở 5 kỳ World Cup.

Nếu vô địch World Cup 2026, Messi sẽ lập những kỷ lục nào?

Trước trận chung kết, Messi đã có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo tại World Cup 2026. Chỉ cần thêm 1 bàn thắng hoặc 1 kiến tạo, anh sẽ cân bằng kỷ lục 13 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966. Nếu đóng góp từ 2 bàn thắng trở lên, Messi sẽ độc chiếm cột mốc này.

Đáng chú ý, đội trưởng Argentina cũng đang hướng tới việc nới rộng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Trước trận chung kết, anh đã có 20 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup và hoàn toàn có thể nâng cao thành tích nếu tiếp tục lập công trước đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở tuổi 39, đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Nếu cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, anh không chỉ khép lại sự nghiệp quốc tế bằng chiếc cúp vàng thứ 2 liên tiếp mà còn để lại một bộ sưu tập kỷ lục được xem là rất khó bị xô đổ trong nhiều năm tới.