Lionel Messi và Lionel Scaloni từng sát cánh trong màu áo đội tuyển Argentina tại World Cup 2006. Gần 20 năm sau, họ lại cùng nhau viết nên kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá xứ Tango, lần này với tư cách HLV và học trò.

Khi Scaloni tiếp quản đội tuyển Argentina năm 2018, ông gần như chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, còn Messi vừa trải qua nhiều thất bại đau đớn ở World Cup và Copa America. Nhưng lợi thế lớn nhất của Scaloni là ông hiểu Messi từ quãng thời gian cả hai từng thi đấu cùng nhau.

Khác với những người tiền nhiệm xây dựng lối chơi phụ thuộc vào Messi, Scaloni tạo nên một tập thể cân bằng và giàu tính tổ chức. Argentina pressing quyết liệt, phòng ngự kỷ luật và chuyển trạng thái hiệu quả hơn, giúp Messi chỉ cần tập trung tạo khác biệt ở mặt trận tấn công.

Mối nhân duyên của Messi và Scaloni: Từ đồng đội đến cặp thầy trò làm nên lịch sử

Rodrigo De Paul trở thành người hỗ trợ đắc lực cho đội trưởng, trong khi Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Cristian Romero đều hoàn thành tốt vai trò, giúp Argentina không còn sống dựa vào cảm hứng của một cá nhân.

Dưới thời Scaloni, Argentina liên tiếp vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024. Tại World Cup 2026, Albiceleste tiếp tục vào chung kết sau chiến thắng ngược đội tuyển Anh, đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương.

HLV Scaloni và Messi từng là đồng đội của nhau ẢNH: REUTERS

Quan trọng hơn, Argentina giờ đây thắng bằng sức mạnh tập thể. Trước đội tuyển Anh, Enzo Fernandez gỡ hòa, Lautaro Martinez ghi bàn quyết định, còn Messi tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần và nguồn cảm hứng lớn nhất.