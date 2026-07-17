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Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha và tập thể hoàn hảo
Video World Cup 2026

Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha và tập thể hoàn hảo

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Pháp 2-0 để vào chung kết World Cup 2026 không chỉ nhờ tài năng của Lamine Yamal, mà còn bằng lối chơi tập thể, kỷ luật và khả năng kiểm soát trận đấu gần như hoàn hảo.

Đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp. Một lần nữa, thầy trò HLV Luis de la Fuente cho thấy sức mạnh lớn nhất không nằm ở một ngôi sao, mà ở cả một tập thể được tổ chức chặt chẽ.

Hành trình của Tây Ban Nha cũng không hề dễ dàng. Họ lần lượt vượt qua đội tuyển Uruguay ở vòng 16 đội, đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha tại tứ kết rồi khuất phục đội tuyển Pháp ở bán kết. Dù gặp những đối thủ có lối chơi khác nhau, Tây Ban Nha vẫn duy trì bản sắc với khả năng kiểm soát bóng, tính kỷ luật và sự gắn kết trong từng vị trí.

Hành trình đến chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha và tập thể hoàn hảo

Trước đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha gần như làm chủ hoàn toàn thế trận. Theo The Guardian, đội tuyển Pháp chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở cuối trận, trong khi Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn dù không tấn công dồn dập. Lamine Yamal thi đấu kỷ luật, Rodri làm chủ tuyến giữa, Dani Olmo tiếp tục sáng tạo, còn Unai Simon giữ vững khung thành.

Sau 4 năm xây dựng đội bóng, HLV de la Fuente đã đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao với triết lý đề cao tập thể. Giờ đây, đội bóng xứ bò tót sẽ chạm trán đội tuyển Argentina ở trận chung kết, nơi màn đối đầu giữa lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch hứa hẹn sẽ quyết định ngôi vương World Cup 2026.

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