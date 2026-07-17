Trong gần 20 năm, mỗi kỳ World Cup đều gắn với cái tên Lionel Messi. Từ lần đầu dự giải năm 2006 đến nhà vô địch thế giới năm 2022, hành trình của siêu sao người Argentina gần như song hành với lịch sử hiện đại của bóng đá thế giới.

World Cup 2026 Messi truyền ngọn đuốc cho Lamine Yamal

Thế nhưng ở World Cup 2026, ánh đèn sân khấu không còn chỉ chiếu vào Messi.

Bên kia chiến tuyến là Lamine Yamal - cầu thủ mới 19 tuổi nhưng đã trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới. Chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha vì thế được nhìn nhận như cuộc gặp gỡ giữa 2 thời đại, nơi một huyền thoại vẫn đang chinh phục đỉnh cao và một tài năng trẻ bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình.

Một kỳ World Cup của hai thế hệ

Messi bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch thế giới. Anh không còn bùng nổ bằng những pha đi bóng liên tục như thời đỉnh cao, nhưng vẫn là trung tâm trong lối chơi của Argentina.

Ở bán kết gặp đội tuyển Anh, Messi không ghi bàn. Tuy nhiên, anh góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Argentina ngược dòng và giành vé vào chung kết. Khả năng điều tiết, đọc trận đấu và tạo ảnh hưởng của đội trưởng Argentina vẫn là yếu tố quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Messi tái ngộ Yamal trong trận chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Lamine Yamal đại diện cho một thế hệ hoàn toàn khác.

Ở tuổi 19, cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Luis de la Fuente. Dù không phải lúc nào cũng là người ghi bàn hay kiến tạo, Yamal vẫn tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.

Theo phân tích của The Guardian, điều đáng chú ý là Tây Ban Nha không phụ thuộc vào Yamal. Cầu thủ trẻ này sẵn sàng thi đấu kỷ luật, hạn chế những pha xử lý mạo hiểm để phục vụ lối chơi chung của cả đội.

Truyền ngọn đuốc hay cùng tồn tại?

Khái niệm "truyền ngọn đuốc" thường được nhắc đến trong thể thao mỗi khi một thế hệ mới xuất hiện.

Tuy nhiên, trận chung kết World Cup 2026 có thể mang một ý nghĩa khác. Messi chưa rời sân khấu. Anh vẫn là thủ lĩnh của đương kim vô địch thế giới và đang đứng trước cơ hội giành thêm một chức vô địch World Cup. Trong khi đó, Yamal cũng chưa phải người kế thừa bất kỳ ai. Anh mới chỉ ở những năm đầu sự nghiệp và đang từng bước xây dựng vị thế của riêng mình.

Bởi vậy, thay vì coi đây là khoảnh khắc một huyền thoại trao lại vị trí cho người kế nhiệm, trận đấu có thể được nhìn nhận là lần hiếm hoi 2 thế hệ cùng xuất hiện ở đỉnh cao của bóng đá thế giới. Một người đại diện cho hành trình gần 2 thập niên chinh phục World Cup, người còn lại là biểu tượng của tương lai.

Chung kết vượt ra ngoài một danh hiệu

Nếu Argentina thắng, Messi sẽ khép lại sự nghiệp World Cup theo cách khó trọn vẹn hơn với 2 chức vô địch liên tiếp.

Nếu Tây Ban Nha đăng quang, Lamine Yamal sẽ góp mặt trong một cột mốc lớn đầu tiên của sự nghiệp khi cùng đội tuyển giành ngôi vô địch thế giới.

Ai chiến thắng cũng sẽ mở ra một chương mới ẢNH: REUTERS

Nhưng dù chiếc cúp thuộc về ai, trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ) vẫn có thể trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của World Cup 2026: Một bên là huyền thoại vẫn còn đủ sức quyết định những trận đấu lớn, bên kia là tài năng trẻ đang được kỳ vọng sẽ định hình bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

Có lẽ, điều đáng chờ đợi nhất không phải là khoảnh khắc Messi "trao ngọn đuốc" cho Lamine Yamal, mà là lần đầu tiên hai thế hệ cùng đứng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới để tranh chức vô địch. Đây cũng chính là nét đặc biệt khiến trận chung kết World Cup 2026 trở nên khác biệt so với nhiều trận chung kết trước đó.