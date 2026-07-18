Lamine Yamal: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup

Sân bóng bê tông nhỏ ở Rocafonda (Tây Ban Nha) là nơi Lamine Yamal lớn lên và bắt đầu chơi bóng. Trên những sân bóng nhỏ gắn với tuổi thơ của anh, nhiều em nhỏ vẫn miệt mài tập luyện với hy vọng nối bước thần tượng. Gia đình Yamal cũng háo hức chờ trận chung kết. Bà ngoại Fatima Nasraoui cho biết nếu cháu trai ghi bàn, bà sẽ "hét lên và reo hò".

Mỗi khi ghi bàn, Yamal thường dùng tay tạo thành số 304 - mã bưu chính của Rocafonda, như cách tri ân nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ và giấc mơ bóng đá của mình.

Lamine Yamal: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cupa

Sinh ra trong gia đình có mẹ là người Guinea Xích Đạo, cha là người Ma Rốc, Yamal cũng nhiều lần thể hiện niềm tự hào về cội nguồn trên đôi giày thi đấu.

Từ cậu bé chơi bóng trên những sân bê tông của khu lao động, Yamal giờ trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 19, anh không chỉ chuẩn bị đối đầu Lionel Messi trong trận chung kết World Cup đầu tiên, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ rằng xuất thân không quyết định tương lai.