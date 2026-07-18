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Thể thao World Cup 2026

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Lamine Yamal đang viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Từ khu lao động Rocafonda đến trận chung kết, tài năng 19 tuổi không quên cội nguồn - nơi đã hun đúc nên một trong những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trưởng thành từ sân bóng đơn sơ ở Rocafonda

Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina, không khí tại Rocafonda - khu lao động thuộc thành phố Mataró, cách Barcelona khoảng 30 km - trở nên đặc biệt sôi động.

Đây chính là nơi Lamine Yamal lớn lên và bắt đầu những bước chạy đầu tiên với trái bóng. Trên những sân bóng nhỏ từng gắn bó với tuổi thơ của cầu thủ này, rất nhiều em nhỏ tiếp tục tập luyện với hy vọng một ngày nào đó có thể đi theo con đường mà thần tượng của mình đã mở ra.

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup- Ảnh 1.

Những đứa trẻ đá bóng trên sân mà Yamal từng chơi lúc nhỏ ở Rocafonda

ẢNH: REUTERS

Đối với người dân Rocafonda, Yamal không đơn thuần là một ngôi sao bóng đá. Anh là niềm tự hào của cả khu phố.

"Đối với cháu, anh ấy là người giỏi nhất vì anh ấy lớn lên ngay tại khu phố này, và cháu rất thích điều đó", cậu bé Dylan 7 tuổi ở Rocafonda nói.

Với Dylan và nhiều đứa trẻ khác, thành công của Yamal cho thấy những giấc mơ lớn hoàn toàn có thể bắt đầu từ một sân bóng nhỏ trong khu dân cư lao động.

Ngay cả gia đình của Yamal cũng không giấu được cảm xúc trước thời khắc lịch sử. Ngồi theo dõi các em nhỏ chơi bóng gần sân tập cũ của cháu trai, bà ngoại Fatima Nasraoui cười rạng rỡ khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào nếu Yamal ghi bàn ở trận chung kết.

"Tôi sẽ hét lên, sẽ reo hò và làm đủ mọi thứ", bà nói.

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup- Ảnh 2.

Bà ngoại của Yamal rất tự hào về cháu trai

ẢNH: REUTERS

"304" - lời tri ân dành cho quê hương

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu rất đặc biệt giữa Lamine Yamal và Lionel Messi. Hai thế hệ, hai biểu tượng và đều trưởng thành từ Học viện La Masia danh tiếng của Barcelona.

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup- Ảnh 3.

Yamal là niềm hy vọng của Tây Ban Nha và là niềm tự hào của quê hương Rocafonda

ẢNH: REUTERS

Đối với nhiều người dân địa phương, việc chứng kiến Yamal đối đầu Messi trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới là điều khó có thể tưởng tượng chỉ vài năm trước. Nhưng điều khiến người dân Rocafonda tự hào không chỉ nằm ở thành tích của Yamal, mà còn ở việc anh chưa bao giờ quên nơi mình xuất phát.

Mỗi khi ghi bàn, Yamal thường dùng các ngón tay tạo thành con số 304. Đó là mã bưu chính của Rocafonda - cách cầu thủ trẻ gửi lời tri ân tới khu phố đã nuôi dưỡng tuổi thơ và những giấc mơ bóng đá của mình.

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup- Ảnh 4.

Lamine Yamal đã có cúp vô địch EURO, giờ anh hướng tới cúp vàng thế giới

ẢNH: REUTERS

Anh cũng nhiều lần thể hiện niềm tự hào về nguồn gốc gia đình. Mẹ của Yamal là người Guinea Xích Đạo, còn cha là người Ma Rốc. Trên đôi giày thi đấu, anh từng in quốc kỳ của cả hai quốc gia như lời cảm ơn dành cho cội nguồn. Chính điều đó khiến Yamal được nhiều người hâm mộ và giới chính trị tại Tây Ban Nha xem là biểu tượng cho một đất nước ngày càng đa dạng về văn hóa và sắc tộc.

Rocafonda từ lâu được biết đến là khu vực có nhiều khó khăn về kinh tế, tỷ lệ nhập cư cao và từng gắn với những vấn đề về bất bình đẳng xã hội.

Vì vậy, thành công của Lamine Yamal mang ý nghĩa vượt xa bóng đá. Từ cậu bé chơi bóng trên những sân bê tông bình dị của khu phố, Yamal giờ đây đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Yamal và câu chuyện cổ tích tuyệt vời: Cậu bé từ khu lao động nghèo đến chung kết World Cup- Ảnh 5.

Lamine Yamal sẽ có trận chung kết World Cup đầu tiên trong đời ở tuổi 19

ẢNH: REUTERS

Ở tuổi 19, anh không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng tài năng trên sân cỏ mà còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình rằng xuất thân không quyết định tương lai.

Cuối tuần này, Yamal sẽ bước vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp để đối đầu Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Dù kết quả ra sao, với người dân Rocafonda, cậu bé với con số "304" ấy đã là người chiến thắng từ rất lâu.

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