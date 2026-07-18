HLV Fuente chỉ lo lắng vì phải đi… trực thăng, ‘chứ Tây Ban Nha không theo kèm Messi đâu’

Cả HLV Scaloni và Fuente đều lo lắng… chuyện không liên quan bóng đá

Trước câu hỏi, "ông có lo lắng điều gì trước trận chung kết hay không?". HLV Fuente của Tây Ban Nha hóm hỉnh: "Tôi rất lo lắng, vì bây giờ chúng tôi sẽ trở về khách sạn bằng trực thăng và điều đó khiến tôi lo lắng. Không phải phần còn lại. Tôi rất bình tĩnh. Điều chúng tôi muốn là tận hưởng". Trước đó, HLV Scaloni của Argentina khi được hỏi "ông có lo lắng điều gì", đã trả lời: "Chỉ là việc chiếc xe buýt rời khách sạn thôi cũng khiến tôi lo lắng".

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời cũng là thầy của HLV Scaloni (Argentina) Ảnh: Reuters

"Chỉ có chiến thắng ở trận chung kết World Cup mới có giá trị thôi sao?". Ông Fuente bác bỏ, và cho rằng: "Vào chung kết đã là một điều xa xỉ rồi. Tôi đồng ý và hoàn toàn chấp nhận việc vào chung kết World Cup mỗi năm và thua cũng được. Chúng tôi dĩ nhiên là muốn chiến đấu để giành được chiến thắng. Nhưng chúng tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Họ là một đối thủ lớn và có một lịch sử đầy ngoạn mục (đội tuyển Argentina)", HLV Fuente nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ: "Trận đấu giữa Tây Ban Nha với đội tuyển Argentina, chắc chắn đó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi là hai đội siêu hạng, có nhiều điểm tương đồng. Mỗi đội đều sẽ cố gắng tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho trận đấu. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tài năng hiếm có, họ có thể tạo ra sự khác biệt. Đồng thời các trọng tài cũng sẽ góp phần làm nên một trận đấu, hy vọng là sẽ tốt đẹp cho cả hai".

Yamal và Pedro Porro ra sao?

"Họ hoàn toàn không sao. Chắc chắn cả Yamal và Pedro Porro đều có mặt ở trận chung kết. Họ đều đã trở lại tập luyện rất tốt. Hy vọng, chúng tôi sẽ không thua ở trận chung kết. Tôi nghĩ, Yamal là Yamal; Messi là độc nhất. Anh ấy là một tấm gương. Thái độ, hành vi của anh ấy, với tuổi tác của anh ấy và ở kỳ World Cup này, là vô cùng ngoạn mục", HLV Fuente chia sẻ thêm về tình hình của Yamal và Pedro Porro, hai trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha bị chấn thương sau trận bán kết thắng đội tuyển Pháp.

HLV Fuente cũng hé lộ về tình hình của Yamal: "Cậu ấy sẽ đạt thể lực và phong độ 100%. Yamal phải hứng chịu các đòn đá rất mạnh của đối thủ. Nhưng cậu ấy cũng đã chịu đựng trận đấu một cách hoàn hảo. Hôm qua chúng tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi, hôm nay cậu ấy vẫn ở cùng đồng đội bình thường. Cậu ấy ổn, không có vấn đề gì cả".

HLV Luis de la Fuente và Yamal trong buổi tập ngày 17.7 Ảnh: Reuters

Về bí quyết của mình khi đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup ngay sau chiến tích vô địch EURO 2024, HLV Fuente tiết lộ: "Bí quyết là làm việc, làm việc và làm việc. Và ngay cả khi mọi việc không như ý muốn. Và khi chúng không thành công, bạn phải tiếp tục làm việc và vây quanh mình với những người bạn đồng hành tốt: những cầu thủ giỏi, ban huấn luyện giỏi".

"Trước khi bắt đầu cuộc hành trình này, tôi đã nói với các cầu thủ về đặc thù của World Cup và nó là như vậy. Chúng tôi chưa hề có một lời trách móc hay phàn nàn nào. Tất cả những điều này có vẻ kỳ lạ đối với chúng tôi ngày nay, có thể trong một vài năm nữa nó sẽ trở nên phổ biến. Nó là như vậy. Thích ứng và thế là xong", HLV Fuente chia sẻ thêm về việc đội tuyển Tây Ban Nha là một số ít đội di chuyển nhiều nhất giữa các địa điểm thi đấu và trại huấn luyện của mình.

Về mối thân tình thầy trò với HLV Scaloni của Argentina, HLV Fuente cho rằng: "Giữa chúng tôi, cả Scaloni và tôi đều đồng ý về nhiều quan điểm. Trong đó, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Trong sự bình đẳng đó, chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng bằng chi tiết nhỏ nhất và cố gắng áp đặt mình. Khi phải đau khổ, chúng tôi sẽ đau khổ".

HLV Luis de la Fuente sẽ đối mặt với người học trò xuất sắc của mình ở trận chung kết World Cup 2026, HLV Scaloni của Argentina Ảnh: Reuters

Dấu ấn cá nhân đối với Messi và sẽ kèm danh thủ này ra sao?

HLV Fuente chia sẻ: "Tôi gặp Messi khi còn huấn luyện đội trẻ Sevilla, khi đó cậu ấy còn trẻ và thuộc hàng tốp đầu, còn rất trẻ. Lúc đầu, chúng tôi theo kèm cậu ấy theo kiểu đối kháng. Chúng tôi bước vào phút thứ 70, với tỷ số 0-0, sau đó tôi thay cầu thủ đang kèm Messi. Vài phút sau, Messi ghi 4 bàn vào lưới chúng tôi... Chúng tôi thua. Chúng tôi sẽ không theo kèm Messi. Nhưng Argentina sẽ theo dõi chặt chẽ các cầu thủ của Tây Ban Nha".

Argentina là đội tuyển xứng đáng được ngưỡng mộ

Trước những chỉ trích cho rằng đội tuyển Argentina áp dụng lối chơi rắn, áp sát và thường xuyên phạm lỗi, cũng như những chiêu trò khác gây ức chế cho đối thủ. HLV Fuente khẳng định: "Tôi tôn trọng mọi ý kiến, nhưng không. Tôi rất ngưỡng mộ đội bóng này. Nó đến từ việc làm nên lịch sử và họ được dẫn dắt bởi một người bạn của tôi. Mỗi người sẽ sử dụng vũ khí bóng đá của mình, nhưng đây đơn thuần cũng chỉ là một trận bóng đá".