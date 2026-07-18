Rực rỡ thương hiệu 'HLV Tây Ban Nha'

T HẦY D E L A F UENTE DẠY TRÒ S CALONI MÔN XÂY DỰNG ĐỘI BÓNG

Chưa bao giờ có một đội bóng bước vào World Cup với thành phần gồm đến 17 cầu thủ từng nâng cao chiếc cúp vô địch 4 năm trước đó, như Argentina tại giải năm nay. Trong đội hình chính của Argentina ở trận chung kết World Cup 2022, chỉ có đúng 1 cầu thủ không xuất hiện khi Argentina thắng Anh 2-1 ở vòng bán kết World Cup 2026. Đó là Angel Di Maria, với lý do không thể đơn giản hơn: Anh đã chia tay đội tuyển vào năm 2024, dù HLV Lionel Scaloni vẫn muốn mời anh trở lại tham dự World Cup lần nữa.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ có cuộc đối đầu giữa thầy De La Fuente (phải) và trò Scaloni ẢNH: AFP

Tóm lại, Argentina tại World Cup này là đội bóng gần như không thay đổi gì so với chính họ cách đây 4 năm. Bóng đá có những quan điểm, cách huấn luyện khác nhau, chứ không có cách nào là đúng hoặc sai. Đấy là cách riêng của HLV Lionel Scaloni trong việc xây dựng đội bóng. Ai là người đầu tiên dạy HLV Scaloni về cách xây dựng đội bóng? Xin thưa: Chính là Luis De La Fuente - HLV đội Tây Ban Nha, chuẩn bị đá trận chung kết World Cup 2026 với Argentina.

Đấy là vào năm 2017, tức 2 năm sau khi cầu thủ Scaloni giải nghệ trong màu áo CLB Ý Atalanta. Ông học để lấy bằng huấn luyện Pro Licence của UEFA. De La Fuente, khi ấy là HLV các đội trẻ Tây Ban Nha, được UEFA mời giảng 2 môn trong khóa học ấy: "sự tiến hóa của bóng đá" và "cách xây dựng đội bóng".

Argentina sẽ khóa Lamine Yamal như thế nào ở chung kết World Cup 2026?

"Scaloni ngồi ngay bàn đầu, bên cạnh Montse Tome (HLV phó của đội Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023)" - De La Fuente nhớ rõ từ vị trí cho đến ánh mắt của các học viên trong khóa học năm nào. Ông kể vanh vách danh sách "bạn học" của Scaloni khi ấy: Xavi, Raul, Victor Valdes, Xabi Alonso và người anh ruột Mikel Alonso, Joan Capdevila…

Sau khi lãnh bằng, Scaloni trở thành HLV phó của đội tuyển Argentina trong giai đoạn 2017 - 2018, huấn luyện đội U.20 Argentina vào năm 2018, và là HLV trưởng Argentina từ năm 2018 đến nay. Bây giờ, thầy trò De La Fuente - Scaloni đang chuẩn bị so tài trong cuộc quyết đấu cuối cùng, tranh ngôi vô địch World Cup, chẳng khác gì cuộc so tài như một định mệnh giữa Messi và Yamal.

"T HẦY T ÂY B AN N HA" XUẤT HIỆN KHẮP NƠI

Dù kết quả nào xảy ra trong trận chung kết World Cup 2026, thì cả "ông thầy" De La Fuente lẫn "học trò" Scaloni cũng đã có một sự nghiệp huấn luyện thành công, thật đáng tôn trọng.

Scaloni vô địch từ World Cup 2022 đến các giải Copa America 2021, 2024. De La Fuente thì vô địch Nations League 2023 và EURO 2024. Ngay trước khi World Cup 2026 mở ra, mùa bóng 2025 - 2026 tại châu Âu đã khép lại với thắng thế áp đảo của trường phái HLV Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên trong lịch sử, có 2 HLV người Tây Ban Nha đối đầu với nhau trong trận chung kết Champions League - trận đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB (Luis Enrique của PSG và Mikel Arteta của Arsenal). Cả 2 trận chung kết còn lại của đấu trường 3 cúp châu Âu mùa bóng vừa qua cũng đều có HLV Tây Ban Nha. Unai Emery (Aston Villa) trở thành tượng đài lịch sử, với kỷ lục 5 lần vô địch Europa League. Ở giải Conference League, tuy rốt cuộc chỉ là á quân, nhưng HLV Inigo Perez cũng đã vang danh khi đưa được CLB "nhỏ xíu" Rayo Vallecano vào đến chung kết.

Chưa hết, còn có HLV Pere Romeu (Barcelona) và Jonatan Giraldez (Lyon) gặp nhau trong trận chung kết giải UEFA Champions League nữ. Đấy là sự thống trị tuyệt đối: 4 HLV người Tây Ban Nha cầm quân ở 2 trận chung kết Champions League trong cùng một mùa bóng. Từ các cúp châu Âu mùa bóng 2025 - 2026 cho đến World Cup 2026, có đến 7 vị HLV người Tây Ban Nha điều binh khiển tướng ở 5 trận chung kết. Chưa bao giờ uy tín của thương hiệu "HLV Tây Ban Nha" trở nên cao ngất như hiện nay.

Thành công và sự xuất hiện tràn ngập của các HLV Tây Ban Nha trong làng bóng đỉnh cao hiện tại nhiều đến nỗi có một "kỳ tích" dường như mất hút. Đó là thành công của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Cesc Fabregas, ở CLB đầu tiên mà anh huấn luyện. Đội Como "vô danh" của Fabregas đã kết thúc mùa bóng 2025 - 2026 với vị trí số 4 ở Serie A, đoạt luôn suất dự Champions League, dẫn đến hệ lụy lịch sử: Lần đầu tiên cả hai gã khổng lồ Juventus và AC Milan đều vắng mặt ở giải đấu quan trọng này.