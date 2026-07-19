Cuộc chiến khốc liệt giành ngôi vương sẽ hay chưa từng thấy: Số phận gọi tên ai, Messi hay Yamal?

Cuộc chiến tuyến giữa

Ở một trận chung kết World Cup, quyền kiểm soát khu trung tuyến luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu bộ ba Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo - những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Rodri có vai trò rất lớn trong cuộc chiến tuyến giữa ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, đội tuyển Argentina đặt niềm tin vào Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister. Đây là những tiền vệ giàu năng lượng, tranh chấp quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đội kiểm soát được tuyến giữa không chỉ có cơ hội áp đặt lối chơi mà còn hạn chế đáng kể tầm ảnh hưởng của những ngôi sao bên phía đối phương.

Messi hay Yamal sẽ tạo nên khác biệt?

Một trận đấu lớn luôn cần những cá nhân biết tạo khác biệt và trận chung kết này cũng không ngoại lệ. Lionel Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Argentina nhờ kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng tạo đột biến từ những đường chuyền hoặc các tình huống cố định. Ở phía đối diện, Lamine Yamal là mũi nhọn giàu tốc độ và kỹ thuật, có thể tạo ra đột biến bằng những pha đi bóng ở hành lang cánh.

5 yếu tố sẽ quyết định trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha

Dẫu vậy, cả Messi lẫn Yamal đều cần một hệ thống vận hành hiệu quả phía sau. Đội bóng tạo được nhiều khoảng trống và điều kiện thuận lợi hơn cho ngôi sao của mình sẽ nắm lợi thế đáng kể.

Khả năng chuyển trạng thái

Một trong những điểm mạnh của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 là khả năng phản công. Chỉ sau vài đường chuyền, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni có thể đưa bóng tới sát khung thành đối phương.

Cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal sẽ rất thú vị ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha lại nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng và pressing ngay sau khi mất bóng nhằm hạn chế tối đa cơ hội phản công của đối thủ.

Nếu đội tuyển Argentina có đủ khoảng trống để triển khai những pha phản công tốc độ, họ sẽ rất nguy hiểm. Ngược lại, nếu đội tuyển Tây Ban Nha duy trì được quyền kiểm soát bóng, đại diện châu Âu sẽ có nhiều cơ hội đưa trận đấu theo đúng ý đồ chiến thuật.

Hiệu quả trong những cơ hội ít ỏi

Các trận chung kết World Cup thường không tạo ra quá nhiều cơ hội ghi bàn. Vì vậy, khả năng tận dụng thời cơ có thể trở thành yếu tố mang tính quyết định.

Đội tuyển Argentina nhiều lần cho thấy sự lạnh lùng ở những thời điểm quan trọng, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha cũng sở hữu hàng công biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Ở trận đấu này, số cơ hội tạo ra có thể không quan trọng bằng việc đội nào tận dụng tốt hơn những tình huống mình có được.

Bản lĩnh ở thời khắc quyết định

Yếu tố cuối cùng, và có lẽ cũng là quan trọng nhất, là bản lĩnh. Đội tuyển Argentina bước vào trận chung kết với tư cách đương kim vô địch thế giới. Phần lớn các trụ cột đều từng trải qua áp lực ở những trận đấu lớn, đặc biệt là chung kết World Cup 2022.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha mang theo sự tự tin của nhà vô địch EURO 2024 cùng chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời HLV Luis de la Fuente. Nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, kinh nghiệm, tâm lý và khả năng duy trì sự bình tĩnh có thể trở thành yếu tố tạo nên khác biệt giữa hai đội.

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha rất tự tin trước trận chung kết ẢNH: REUTERS

Trong khi đó HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina đứng trước cơ hội vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp ẢNH: REUTERS

Xét về chất lượng đội hình, phong độ cũng như chiều sâu lực lượng, đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha đều có đủ cơ sở để hướng đến chức vô địch. Bởi vậy, trận chung kết World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không được quyết định bởi đội kiểm soát bóng nhiều hơn hay tạo ra nhiều cơ hội hơn, mà bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, một tình huống cố định hoặc chỉ một sai lầm nhỏ. Đó cũng là điều đã làm nên sự khác biệt ở rất nhiều trận chung kết World Cup trong lịch sử.