'Hiểu lầm' phổ biến về Messi

Messi đi ngược quy luật lão hóa

Theo dữ liệu do chuyên gia dinh dưỡng thể thao riêng của Messi, ông Ismael Galancho, công bố, tốc độ tối đa của "El Pulga" tại kỳ World Cup này đã đạt 30,9 km/h, cao hơn hơn 5% so với mức 29,38 km/h anh đạt được tại World Cup 2022. Đây là điều đi ngược hoàn toàn quy luật sinh học tự nhiên của một VĐV. Thông thường, cầu thủ trong độ tuổi 30-35 sẽ mất khoảng 1-2% tốc độ mỗi năm, còn sau tuổi 35, mức sa sút có thể lên tới 1,5-3% mỗi năm.

Để làm được điều này, Messi đã rất nỗ lực, với sự hỗ trợ của ông Galancho. Chuyên gia này khẳng định đó là kết quả của một quá trình tập luyện, nỗ lực và kiên trì bền bỉ nhiều năm.

Ít ai nhớ rằng ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Messi từng khá xuề xòa trong chuyện ăn uống, ưa thích pizza, xúc xích, thịt đỏ và nước ngọt có gas, những thứ chẳng liên quan gì đến hình mẫu "VĐV khổ hạnh, chuyên nghiệp" mà người ta vẫn gán cho Ronaldo.

Hình ảnh nhàn nhã của Messi dễ khiến người hâm mộ hiểu lầm là anh không chăm chỉ ẢNH: REUTERS

Bước ngoặt đến từ khoảng 15 năm trước, khi Messi làm việc cùng chuyên gia dinh dưỡng người Ý Giuliano Poser để thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống, ban đầu chỉ vì lý do chấn thương cơ tái phát và các vấn đề tiêu hóa. Nhưng từ đó, anh đã xây dựng một lối sống kỷ luật đến mức hiếm ai hình dung được nếu chỉ nhìn vào lối chơi bóng "nhàn nhã" trên sân: giấc ngủ, tập luyện sức mạnh, các bài tập kích hoạt cơ đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo một lịch trình gần như không đổi.

Minh chứng rõ ràng nhất cho sự chăm chỉ ấy nằm ở chính quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Trong khi nhiều ngôi sao châu Âu chọn cách tiết chế để giữ sức, Messi lại chọn cách tăng cường độ tập luyện.

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Ngay khi MLS trở lại vào cuối tháng 2, anh cùng người đồng đội thân thiết De Paul gần như duy trì chế độ tập 2 chương trình mỗi ngày trong suốt 3 tháng. Ngoài buổi tập cùng đội, cả 2 còn tập bổ sung riêng với huấn luyện viên thể lực cá nhân.

Kết quả thể hiện ngay trên sân cỏ. Anh đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng, 4 kiến tạo và xô đổ hàng loạt kỷ lục từ đầu World Cup 2026, giúp Argentina có lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết World Cup.

Sự chuyên nghiệp của Messi qua lời kể Beckham

Nếu những con số và câu chuyện hậu trường ở trên vẫn chưa đủ thuyết phục, thì lời kể của David Beckham, ông chủ Inter Miami, người trực tiếp chứng kiến Messi tập luyện mỗi ngày, chính là bằng chứng sống động nhất.

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast của Rio Ferdinand, Beckham kể lại buổi tập đầu tiên của Messi tại Inter Miami: dù đội chỉ tập lúc 10 giờ sáng, Messi đã có mặt từ 6 giờ 50 phút, khi sân tập không có ai ngoài một nhân viên ra mở cửa. Anh tự mình khởi động, vào phòng gym chuẩn bị hoàn toàn một mình suốt hơn 3 tiếng trước khi các đồng đội xuất hiện.

Messi không thường xuyên đăng ảnh tập luyện trên mạng xã hội ẢNH: REUTERS

Beckham thừa nhận ông chưa từng thấy ai đạt đến đẳng cấp như Messi mà vẫn giữ được sự "khát khao" nội tại mãnh liệt đến vậy, dù đã giành gần như mọi danh hiệu có thể trong sự nghiệp. Cựu danh thủ người Anh còn đặc biệt ấn tượng với việc Messi luôn là người đến phòng gym sớm nhất và rời đi muộn nhất, đồng thời không ngại dành thời gian hướng dẫn các cầu thủ trẻ từ học viện mà không khiến ai cảm thấy thua kém. Nếu phải dùng một từ để miêu tả Messi, Beckham chọn: "một người chiến thắng".

Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa hai huyền thoại Messi và Ronaldo nằm ở cách họ thể hiện sự chăm chỉ ra bên ngoài. Ronaldo công khai, phô diễn sự khổ luyện như một phần thương hiệu cá nhân, còn Messi lặng lẽ hơn rất nhiều, đến mức chính người chứng kiến trực tiếp như Beckham cũng phải bất ngờ.

Nhưng sự lặng lẽ ấy không đồng nghĩa với việc anh ít nỗ lực hơn. Nhìn vào một Messi 39 tuổi vẫn chạy nhanh hơn chính mình ở tuổi 35, vẫn đủ sức đá trọn 120 phút và tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định nhất của một kỳ World Cup, có lẽ đã đến lúc gỡ bỏ định kiến cũ kỹ rằng đây chỉ là câu chuyện của tài năng thiên bẩm. Đằng sau ánh hào quang ấy là một trong những VĐV kỷ luật và chăm chỉ nhất.