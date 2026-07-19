World Cup 2026 giúp FIFA 'trúng đậm': Doanh thu vượt xa kỳ vọng

Vé VIP và thị trường vé chợ đen "cứu" ngân sách FIFA

Theo Guardian, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thông báo tới các liên đoàn thành viên về doanh thu của World Cup 2026. Con số 15 tỷ USD đã vượt xa mục tiêu ban đầu chỉ 11 tỷ USD (khoảng 286.000 tỷ đồng) mà tổ chức này đặt ra trước giải. Các nguồn tin cho biết phần lớn mức tăng trưởng đến từ mảng vé xem trận và dịch vụ hospitality (gói vé cao cấp kèm dịch vụ), đặc biệt là thông qua thị trường vé thứ cấp với mức giá bị đẩy lên rất cao. Đáng chú ý, FIFA thu phí tới 15% từ người mua và thêm 15% từ người bán trên thị trường vé thứ cấp này, một nguồn thu khổng lồ giúp doanh thu tăng vọt so với dự kiến.

Nhiều khả năng các liên đoàn bóng đá thành viên sẽ được hưởng lợi từ khoản ngân sách World Cup phình to này, dù chi tiết phân bổ cụ thể vẫn chưa được chốt. Tính đến tối 18.7 (giờ Anh), các gói vé VIP và hospitality cho trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina diễn ra tại New Jersey vẫn còn được rao bán trên cổng bán vé chính thức của FIFA, trong đó gói vé khu vực "trophy lounge" có giá lên tới 34.500 USD/người, tương đương khoảng 897 triệu đồng.

Ông Trump mong muốn nước Mỹ tiếp tục tổ chức World Cup trong tương lai gần ẢNH: REUTERS

Cú hích giúp ông Infantino vượt qua tháng đầy sóng gió

Khoản doanh thu khổng lồ này được xem là tin vui lớn với ông Infantino, giúp củng cố vị thế của ông sau một tháng đầy tranh cãi tại Mỹ, Canada và Mexico. Trước đó, dư luận từng phản ứng dữ dội khi FIFA bị cho là đã chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quyết định đình chỉ thẻ đỏ dành cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ ở trận vòng 1/8 gặp Paraguay.

FIFA khẳng định quyết định trên do ủy ban kỷ luật của tổ chức này đưa ra một cách độc lập, nhưng sự bất bình vẫn âm ỉ trong nội bộ các liên đoàn bóng đá châu Âu. Dù vậy, ông Infantino đã nhận được hơn 200 cam kết ủng hộ từ các liên đoàn thành viên cho cuộc tái tranh cử vào tháng 3 tới, và viễn cảnh có thêm nguồn thu dồi dào từ World Cup nhiều khả năng sẽ khiến một số liên đoàn ngần ngại công khai bất mãn.

Khoản doanh thu bội thu cũng có thể làm tăng cơ hội để nước Mỹ đăng cai thêm một kỳ World Cup trong tương lai gần. Kỳ World Cup gần nhất còn mở đấu thầu là năm 2038. Hôm 17.7, ông Trump đã xác nhận mong muốn của nước Mỹ được đăng cai trở lại, thậm chí còn úp mở khả năng không cần đến sự góp mặt của Canada và Mexico. Ngoài ra, Mỹ cũng đã có các cuộc trao đổi với FIFA về khả năng đăng cai FIFA Club World Cup vào năm 2029.