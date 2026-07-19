Messi và đội tuyển Argentina vẫn tập bất chấp mưa bão, Tây Ban Nha phải hủy

Trận chung kết World Cup liên tục bị cảnh báo mưa bão

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, cảnh báo mưa bão và sấm sét liên tục xuất hiện ở khu vực gần sân MetLife, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026 vào lúc 2 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam).

FIFA liên tục đưa ra khuyến nghị "mọi người nên tìm nơi trú ẩn", điều này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho quá trình chuẩn bị của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina ngay trước trận đấu tranh cúp vàng vô địch thế giới.

Đội tuyển Tây Ban Nha phải ra về và hủy bỏ buổi tập cuối trước trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trong đó, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là đội tuyển Tây Ban Nha, khi vào giờ chót "La Roja" phải hủy buổi tập quan trọng nhất ngay trước trận chung kết. Thầy trò HLV Luis de la Fuente chỉ tập khởi động tại các cơ sở trong nhà, thay vì tập ngoài trời như bình thường.

Buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha dự kiến diễn ra tại cơ sở khu tập luyện Melanie Lane ở East Hanover, New Jersey, là buổi tập cuối cùng trước trận chung kết.

Nhưng buổi tập này ban đầu bị hoãn lại 30 phút do quy định về thời tiết của Mỹ. Tiếp đó, khi đội bóng của HLV Luis de la Fuente chuẩn bị trở lại sân tập, thì thời tiết vẫn tiếp tục xấu đi, với mưa rất lớn và sấm sét, buộc Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cuối cùng ra thông báo hủy bỏ buổi tập.

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Messi tập cực sung và hưng phấn

Trong khi đó, Messi và đội tuyển Argentina cũng có buổi tập cuối trước trận chung kết tại khu tập luyện của CLB Red Bull New York ở Morristown, New Jersey. Họ cũng gặp tình trạng thời tiết xấu và bị hoãn tập.

Messi tập cực sung và hưng phấn Ảnh: Reuters

Nhưng thầy trò HLV Scaloni kiên nhẫn chờ đợi, sau khi thời tiết được cải thiện và giới chức địa phương cho phép, họ đã ra sân tập luyện đầy hứng khởi và hoàn tất mọi giáo án của buổi tập cần thiết.

Theo nhà báo Gaston Edul, Messi và đồng đội tập luyện rất thoải mái, hứng khởi và đã sẵn sàng cho trận chung kết. Dự kiến, đội tuyển Argentina sẽ không có sự thay đổi ở hàng thủ và hàng tiền vệ, nhưng khả năng HLV Scaloni đang tính toán các vị trí của Molina hay Montiel; và De Paul đang cạnh tranh một vị trí ở hàng tiền vệ, có thể thay Giuliano Simeone.

Phía đội Tây Ban Nha, báo chí nước này cho rằng, việc không thể tập buổi cuối ngay trước trận chung kết vì lý do thời tiết, sẽ khiến HLV Luis de la Fuente phải tính toán lại về nhân sự thi đấu, do chưa thể kiểm tra cụ thể nhất tình trạng thể lực của cầu thủ, trong đó có 2 ca chấn thương quan trọng là sao trẻ Yamal và hậu vệ Pedro Porro.