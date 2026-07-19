Tỷ số ‘quá khủng’ trận Anh thắng Pháp 6-4 đã phá kỷ lục World Cup?

Chỉ xếp thứ 6 trong lịch sử World Cup

Theo thống kê của Squawka, trận đấu với cơn mưa bàn thắng ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp thua đội tuyển Anh tỷ số 4-6 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens ngày 19.7, chỉ xếp thứ 6 trong tổng số các trận đấu có tỷ số cao nhất trong lịch sử World Cup.

Trận đấu có tỷ số cao nhất là trận đội tuyển Áo thắng Thụy Sĩ 7-5 tại tứ kết World Cup 1954. Kỳ World Cup này cũng là giải có nhiều trận đấu có tỷ số cao như Hungary thắng Hàn Quốc tỷ số 9-0, Hungary thắng Tây Đức cũ 8-3 (vòng bảng).

Đội tuyển Anh thắng Pháp tỷ số 6-4 giành HCĐ World Cup 2026, cũng là vị trí cao nhất của 'Tam sư' tại World Cup kể từ năm 1966 Ảnh: Reuters

Trận Hungary thắng Tây Đức cũ 8-3 cũng là trận có tỷ số cao xếp thứ 3 trong danh sách các trận có tỷ số cao nhất trong lịch sử World Cup, ngay bằng tổng tỷ số của trận Brazil thắng Ba Lan 6-5 năm 1938.

Trận có tỷ số cao tại World Cup tiếp theo là trận Hungary thắng El Salvador tỷ số 10-1 năm 1982, trận Pháp thắng Paraguay tỷ số 7-3 năm 1958, và trận Anh vừa thắng Pháp tỷ số 6-4 năm 2026 xếp thứ 6 trong danh sách.

Trước đó, đội tuyển Pháp cũng có chiến thắng tỷ số cao 6-3 trước Tây Đức cũ trong trận tranh hạng ba World Cup 1958.

Tưởng chừng "Les Bleus" cũng sẽ làm nên lịch sử ở trận gặp đội tuyển Anh, khi sau hiệp một bị dẫn đến 0-4, họ đã liên tiếp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 nhờ cú đúp của Mbappe. Khi đó, đội tuyển Pháp đứng trước cơ hội sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup lội ngược dòng thành công từ chỗ bị dẫn trước 4 bàn.

Mbappe chỉ an ủi khi là cầu thủ thứ 4 ghi được từ 10 bàn trở lên tại một kỳ World Cup, và tạm qua mặt Messi trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại Ảnh: Reuters

Thế nhưng, tiền đạo Saka hoàn tất cú ghi cú hat-trick cho đội tuyển Anh với bàn nâng tỷ số 5-3 từ chấm 11 m phút 87 đã đánh gục mọi cơ hội của đội tuyển Pháp. Saka cũng là cầu thủ thứ 4 ghi hat-trick cho đội tuyển Anh tại World Cup, sau Geoff Hurst (1966), Gary Lineker (1986) và Harry Kane (2018).

Đội tuyển Anh thắng Pháp tỷ số 6-4 giành HCĐ World Cup 2026, cũng là vị trí cao nhất tại World Cup kể từ khi họ vô địch giải đấu năm 1966. Tuy nhiên, điều này sẽ không bù đắp được cho việc bị loại ở bán kết trước đó.

Với Mbappe (Pháp), anh chỉ an ủi khi là cầu thủ thứ 4 ghi được từ 10 bàn trở lên tại một kỳ World Cup, xếp sau Just Fontaine (1958) 13 bàn, Sandor Kocsis (1954) 11 bàn và cân bằng với Gerd Muller (1970) cùng ghi 10 bàn.

Mbappe hiện cũng vượt qua Messi trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup với 22 bàn thắng và có 22 trận. Messi ghi 21 bàn và 33 trận.