Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và nỗ lực chạm tới giấc mơ

Với những người yêu bóng đá, đây là một hành trình mang nhiều cảm xúc, khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên, vẫn còn đó những câu chuyện không ai đoán trước được, nơi các đội bóng từng được xem là "chiếu dưới" đã viết nên nhiều khoảnh khắc lịch sử.

Sân khấu của những giấc mơ tỏa sáng

Bốn năm trước, Morocco từng trở thành "hiện tượng" khi là đội châu Phi đầu tiên góp mặt tại bán kết FIFA World Cup™. Lần này, những chú sư tử Atlas chủ động áp đảo, hạ Hà Lan trên chấm luân lưu 3-2 (sau khi hòa 1-1), tiến vào vòng 16, đánh bại Canada 3-0 để góp mặt ở tứ kết. Sau chiến thắng trước Hà Lan, HLV Mohamed Ouahbi đã tự hào chia sẻ rằng Morocco đã giành được sự tôn trọng của cả thế giới không phải bằng lời nói, mà bằng những gì họ thể hiện trên sân cỏ.

Morocco - niềm tự hào của bóng đá Châu Phi

Nối dài niềm tự hào của bóng đá Châu Phi, Ai Cập viết tiếp niềm tự hào ấy theo cách riêng của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, các Pharaoh vượt qua vòng bảng bất bại, đánh bại Australia trên chấm luân lưu mang về chiến thắng knock-out đầu tiên. Ai Cập thậm chí dẫn Argentina 2-0, trước khi nhà đương kim vô địch lội ngược dòng 3-2 trong 11 phút cuối. Dừng chân, nhưng điều còn đọng lại trong lòng người hâm mộ là những Pharaoh này đã cống hiến những trận cầu đầy mãn nhãn đến phút cuối cùng.

Sau gần một thế kỷ chờ đợi, quốc kỳ Ai Cập mới có cơ hội tung bay tại vòng loại trực tiếp World Cup

Nếu Châu Phi có Ai Cập thì Na Uy với các chiến binh Viking đến từ Bắc Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, đã góp mặt tại tứ kết FIFA World Cup™. Ở vòng 16 đội, Haaland ghi liền 2 bàn trong 11 phút cuối, hạ gục Brazil 2-1, khiến người hâm mộ các vũ công Samba có những phút thắt tim. Na Uy là minh chứng rõ ràng cho việc không có chiến thắng nào được trao sẵn, và không giấc mơ nào quá lớn với những ai dám tin vào chính mình.

Thế hệ vàng của bóng đá Na Uy chiếm một tình yêu nhất định từ fan hâm mộ

Nếu 3 cái tên trên đã ít nhiều có mặt trên bản đồ bóng đá thế giới, Cape Verde lại là một tờ giấy trắng đúng nghĩa. Đất nước 530.000 dân lần đầu tiên debut nhưng để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Hòa cả 3 trận vòng bảng, khiến 2 nhà cựu vô địch Uruguay và Tây Ban Nha bất lực trong hành trình tìm 3 điểm. Ở vòng 32, Cape Verde còn đẩy Argentina vào 120 phút nghẹt thở trước khi thua 3-2, trở thành trận cầu kinh điển, kịch tính bậc nhất trong lịch sử bóng đá của Albiceleste, khiến cả thế giới phải ngả mũ trước đất nước nhỏ bé này.

Sân tập đơn sơ, điều kiện phát triển còn hạn chế không thể ngăn đội tuyển Cape Verde viết nên câu chuyện thần kỳ ở đấu trường bóng đá danh giá nhất hành tinh

Những trận cầu 90 phút trên sân cỏ khép lại, nhưng cảm xúc còn lại thì không dừng ở tiếng còi mãn cuộc. Đó là lý do FIFA World Cup™ luôn được xem là một lễ hội, chứ không chỉ là một giải đấu túc cầu đơn thuần, nơi người yêu bóng đá không xem chỉ để biết ai thắng, mà để sống trong bầu không khí rực lửa bốn năm mới có một lần.

Cộng hưởng cảm xúc tại điểm hẹn đêm chung kết

Mỗi một trần cầu trôi qua đều kể lại một câu chuyện riêng, đó có thể là những cú chuyền xoay chuyển tình thế hay một cú ghi bàn lịch sử, mỗi diễn biến của trận đấu đều kéo căng sợi dây cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ. Song, để đêm chung kết thêm nhiều cảm xúc, Coca-Cola trở thành cầu nối văn hoá, phối hợp cùng VTV, tổ chức sự kiện Văn hoá - Thể thao "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc", tạo "điểm hẹn" tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức), nơi người yêu bóng đá có thể theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026™ một cách mãn nhãn và sống trọn vẹn trong bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự kiện đã diễn ra từ 8h sáng nay, và sẽ hoạt động suốt 24 giờ, không gian sự kiện sẽ biến thành một "fan zone" khổng lồ, nơi bóng đá là chất keo gắn kết mọi trải nghiệm. Trong buổi sáng này là những thử thách thể thao và không gian giao lưu dành cho cộng đồng. Tối nay, khi thành phố lên đèn, lễ hội sẽ được nối dài bằng âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động giải trí để người yêu thể thao tích cực có thể tận hưởng FIFA World Cup™ theo cách của riêng mình.

Một ngày trọn vẹn cùng Sự kiện Văn hóa - Thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc"

Điểm nhấn được chờ đợi nhất chính là khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hướng mắt về màn hình LED rộng hơn 1.000 m², theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026™. Thay vì xem bóng đá một mình trước màn hình nhỏ, giờ đây những cú sút kịch tính, những pha chuyền nghẹt thở hay những cơ hội bị bỏ lỡ sẽ được cộng hưởng thành cảm xúc chung của tất cả fan bóng đá tại đây, tạo nên những khoảnh khắc đắt giá.

Bữa tiệc bóng đá thực sự, khi hàng nghìn con tim cùng rung lên theo nhịp lăn của bóng

Nếu trận chung kết là cái kết đẹp của hành trình trên sân cỏ, thì "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" là nơi nối dài cảm xúc, những niềm vui được kết nối và sẻ chia cùng cộng đồng yêu bóng đá. Vì suy cho cùng, FIFA World Cup™ không chỉ là bóng đá, đó là khoảnh khắc hàng triệu con tim đập cùng một nhịp.