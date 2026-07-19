Messi đăng thông điệp có thể là lời tạm biệt World Cup sau trận chung kết

Messi: "Tôi đã phá mọi cấp độ trò chơi từ World Cup lần trước rồi"

Trong cuộc trao đổi nhanh và rất cởi mở sau buổi Lễ hội chung kết World Cup 2026 ngày 18.7 tại New York (Mỹ), một phóng viên hỏi Messi: "Trước đây anh chưa từng đối đầu với đội tuyển Anh, rồi anh gặp và đã thắng họ (ở bán kết). Sự nghiệp của anh giống như một trò chơi điện tử, anh cứ mở khóa những cấp độ mới cho đến khi lại tiếp tục đạt đến trận chung kết của trò chơi điện tử đó một lần nữa". Messi cười lớn và đáp: "À, thì tôi đã hoàn thành trò chơi điện tử đó ở World Cup lần trước rồi mà".

Messi thoải mái và không có bất cứ áp lực nào trước trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, Messi cho thấy một sự thoải mái và không có bất cứ áp lực nào, khi anh và đội tuyển Argentina chuẩn bị thi đấu một trận chung kết World Cup nữa với Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ ngày 20.7.

Thông điệp mới nhất của Messi cũng ẩn chứa khả năng, đó có thể là những lời nói lời tạm biệt với sự nghiệp World Cup rực rỡ của anh, bất kể kết quả trận chung kết sắp diễn ra sẽ ra sao, cũng theo MARCA.

"Các bạn đã ở bên tôi từ những ngày đầu. Hãy cùng nhau làm điều đó thêm một lần nữa!! World Cup này, với đôi giày El Ultimo Tango @adidasfootball của tôi! Với điệu tango cuối cùng. Cùng hướng đến trận chung kết nào, tiến lên Argentina!!!", Messi viết.

Dòng chú thích đơn giản, nhưng từng từ, từng khung hình trong video đi kèm, đều mang ý nghĩa khi Messi chuẩn bị cho trận đấu được dự đoán là trận đấu World Cup cuối cùng trong sự nghiệp phi thường của anh, MARCA chia sẻ thêm.

Cũng theo MARCA, câu nói "Bạn đã ở bên tôi từ thuở ban đầu" là lời tri ân dành cho Adidas, thương hiệu đã đồng hành cùng Messi trong gần như toàn bộ sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Chiến dịch này liên kết kỳ World Cup đầu tiên của anh tại Đức, với lần xuất hiện thứ sáu và có thể là cuối cùng vào năm 2026 này, tạo nên một khoảnh khắc trọn vẹn vang vọng xuyên suốt đoạn video.

Thông điệp của Messi trên Instagram liên tưởng khả năng là lời tạm biệt World Cup của anh sau trận chung kết sắp diễn ra Ảnh: Chụp màn hình leomessi/Instagram

Đôi giày F50 "El Ultimo Tango" có phần đế chủ yếu màu trắng được nhấn nhá bằng màu xanh da trời đặc trưng của Argentina và các chi tiết vàng thanh lịch, tượng trưng cho cả màu sắc quốc kỳ và vinh quang mà Messi đã mang về cho đất nước anh.

Thiết kế này cũng tri ân đôi giày F50.6 TUNIT mà anh đã mang tại World Cup 2006, khi Messi 18 tuổi, và có lần đầu tiên khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế, MARCA cho biết thêm.

Cho đến nay, Messi chưa lần nào lên tiếng nói về việc sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2026. Gần đây, báo chí Argentina hé lộ một câu nói của hậu vệ Cristian Romero với Messi sau trận bán kết thắng đội tuyển Anh tỷ số 2-1 ngày 16.7: "Anh hứa đi, nếu chúng tôi cùng anh vô địch World Cup một lần nữa, anh phải ở lại với chúng tôi thêm vài năm nữa".

Mới đây, trong cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Scaloni cũng nhận câu hỏi: "Liệu Messi sẽ giải nghệ (sự nghiệp thi đấu quốc tế) sau chung kết World Cup?". HLV Scaloni đáp: "Tôi không biết, ai mà biết được? Bạn phải hỏi cậu ấy. Cậu ấy không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên, nên… (hãy chờ xem)".