Messi viết tâm thư trước trận chung kết World Cup 2026

Messi khẳng định: "Không ai có thể xóa bỏ được thành tựu của đội tuyển Argentina"

Như một lời khẳng định đầy đanh thép trước những lời dèm pha, rằng đội tuyển Argentina đã nhận được sự ưu ái tại World Cup 2026, Messi từng nhấn mạnh: "Không một ai ban phát cho chúng tôi bất cứ điều gì!".

Tâm thư của Messi trước trận chung kết World Cup 2026, được đăng tải trên tài khoản Instagram sáng 19.7 (giờ Việt Nam) Ảnh: Chụp màn hình leomessi/Instagram

Trong tâm thư vừa đăng tải trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram sáng 19.7 (giờ Việt Nam), Messi bày tỏ: "Điều tuyệt vời nhất trong suốt những năm qua không chỉ là những danh hiệu, mà là toàn bộ hành trình. Được chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày với đội bóng này, cùng nhau thi đấu, đứng dậy sau những thời điểm khó khăn và tận hưởng từng bước đi.

Cảm ơn từng người đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người làm việc mỗi ngày để đội tuyển quốc gia này tiếp tục là một gia đình. Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, đội bóng này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa bỏ được. Tiến lên Argentina", kèm biểu tượng hình trái tim và quốc kỳ Argentina.

Cùng với Messi, các cầu thủ khác của Argentina cũng đăng thông điệp đầy cảm xúc sau hơn 45 ngày đồng hành bên nhau và sắp sửa bước vào một trận chung kết World Cup nữa, với nhiều niềm tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch và đi vào lịch sử World Cup.

Nếu thành công, Argentina sẽ là đội thứ ba trong lịch sử từ trước đến nay bảo vệ thành công được ngôi vô địch, sau đội tuyển Ý năm 1934 và 1938, và Brazil năm 1958 và 1962.

Trước đó, Messi cũng đăng tải một đoạn video dài đầy cảm xúc trên tài khoản mạng xã hội Instagram cũng ngay trước thềm trận chung kết World Cup 2026, "đó có thể là lời tạm biệt với sự nghiệp World Cup đầy rực rỡ của anh", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Tuy nhiên, cho đến sau khi trận chung kết World Cup 2026 khép lại, khi đó mới có thể sẽ biết rõ hơn về ý định của Messi, trong lúc giới CĐV, cầu thủ đồng đội ở đội tuyển Argentina đều mong muốn danh thủ này tiếp tục bất kể kết quả trận chung kết sắp tới ra sao.

Bức tâm thư của Messi vừa đăng tải ngày 19,7, chỉ trong chưa tới một giờ đồng hồ đã đạt số lượng người tương tác và like (thích, thả tim) lên đến hơn 1,1 triệu người.

Trong hành trình "suốt những năm qua" như Messi nói, đội tuyển Argentina đã 2 lần liên tiếp vô địch Copa America (2021, 2024), vô địch World Cup 2022, vô địch Finalissima 2022, và bây giờ tiếp tục có mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Với Messi, đây là trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần đây. Anh cũng là cầu thủ thứ hai sau Cafu (Brazil) là những người sẽ thi đấu ở 3 trận chung kết World Cup.