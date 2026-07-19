Messi, đây có phải là kết thúc?

Đặc ân xem Messi chỉ còn ở MLS

"Trong hai thập kỷ qua, việc được xem Messi thi đấu là một niềm vui, một đặc ân và một nguồn cảm hứng bất tận. Có những cầu thủ giỏi, có những cầu thủ xuất sắc và rồi có Messi, người chơi bóng như thể anh ấy đến từ một chiều không gian khác, một dạng sống siêu phàm ẩn mình trong thân hình cao 1,70 m của một chàng trai bình thường đến từ Rosario, Argentina", Oliver Kay viết.

Messi góp mặt ở trận chung kết thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất Ảnh: Reuters

"Việc biết rằng mỗi trận đấu có thể là trận cuối cùng của Messi trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này, đã tạo thêm động lực cho những màn trình diễn phi thường của anh", Oliver Kay giải thích về các màn trình diễn như thể là cuối cùng của Messi từ 4 năm trước ở Qatar 2022, và bây giờ tại các trận vòng knock-out tại nước Mỹ 2026 (toàn bộ các trận đấu của Argentina tại World Cup 2026 đều diễn ra tại Mỹ).

"Ở đỉnh cao phong độ tại Barcelona, kéo dài từ cuối những năm 2000 đến đầu những năm 2020, Messi đã khiến người ta phải nín thở gần như mỗi khi ra sân. Chỉ trong nháy mắt, anh chuyển từ trạng thái mê hoặc sang trạng thái sát thủ. Anh không chỉ ghi bàn với tốc độ đáng kinh ngạc. Anh đã tạo ra, gây ra sự hỗn loạn và trình diễn theo cách khiến ngay cả những nhà báo kỳ cựu khó tính nhất cũng phải mê mẩn", Oliver Kay viết thêm.

Nhà báo này chia sẻ: "Việc chứng kiến Messi thi đấu tại World Cup lần này - và cả lần trước nữa, vì lúc đó chúng ta biết rất ít về anh - mang lại cảm giác khác biệt. Bạn không chỉ kinh ngạc trước tài năng phi thường của Messi. Bạn còn không thể tin nổi rằng anh ta vẫn đang làm điều đó, dù có lẽ không thường xuyên như trước, ở tuổi 35 tại Qatar năm 2022 và giờ là 39 tuổi, và biết rằng, ở các trận vòng loại trực tiếp, mỗi lần như vậy có thể là lần cuối cùng bạn được thấy anh ấy thi đấu trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này.

Hơn thế nữa, là nhận thức rằng mỗi trận đấu, mỗi màn trình diễn, mỗi pha can thiệp đầy kịch tính vì lợi ích của Argentina, đều đang tô điểm thêm cho một di sản thể thao tưởng chừng đã hoàn thiện. Trong số những người từ lâu đã cho rằng di sản của Pele hay Diego Maradona là không thể vượt qua - thậm chí có lẽ đối với một số ít người khẳng định đội trưởng Argentina không phải là người vĩ đại nhất của thời hiện đại - Messi đang thách thức những niềm tin đã ăn sâu bám rễ".

Messi bình thản hơn tại World Cup 2026 và cũng hay khóc Ảnh: Reuters

Trận chung kết gặp Tây Ban Nha trong những giờ tới đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi trên đấu trường World Cup. Messi đã nói rõ điều đó - dù anh cũng đã nói điều tương tự vào năm 2022 và trong một thời gian dài sau đó, khi cho rằng việc dẫn dắt đội tuyển Argentina đến vinh quang ở lần thứ năm tham dự (tại Qatar 2022), hoàn thành tham vọng cả đời, đã "khép lại một vòng tròn" và đại diện cho cái kết hoàn hảo.

Lần này thực sự sẽ là kết thúc. Bài hát mà các cầu thủ và người hâm mộ Argentina đã hát, trong đó có một câu nổi tiếng về việc muốn giành chức vô địch World Cup "por las Malvinas" (vì quần đảo Falkland, chủ đề của cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ với Vương quốc Anh), cũng có một câu về việc muốn làm điều đó "por la ultima de Leo" (vì chức vô địch cuối cùng của Leo - Messi), theo nhà báo Oliver Kay.

Messi xúc động hơn nhiều tại World Cup lần này

Messi vẫn có thể vẫn tiếp tục thi đấu đến Copa America năm 2028, cũng được tổ chức tại Mỹ, nhưng World Cup 2030 dường như vượt quá cả sức bền đáng kinh ngạc của anh, nhà báo Oliver Kay bày tỏ.

"Đối với đại đa số người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, những người không có ý định theo dõi những màn trình diễn của Messi trong màu áo Inter Miami tại giải MLS, thì đây có thể là lần cuối cùng họ được thấy Messi thi đấu", Oliver Kay cho biết thêm.

Messi bật khóc sau nỗ lực đầy mãnh liệt ở trận thắng nghẹt thở Ai Cập tại vòng 16 đội Ảnh: Reuters

Cũng theo Oliver Kay, quan sát Messi tại World Cup năm nay, đặc biệt ở các trận vòng knock-out khi Argentina đứng trước cửa bị loại và mọi thứ cũng sẽ khép lại với danh thủ này. Khi đó, dường như giống như Thierry Henry đã nói trên kênh FOX "con thú bên trong của Messi" được đánh thức, và anh vùng lên thi đấu đầy mãnh liệt với một cường độ không thể tin nổi để dẫn dắt các đồng đội vượt qua sóng gió để đi tiếp.

Hình ảnh Messi bật khóc sau trận thắng nghẹt thở Ai Cập hay hình ảnh đấm tay liên tục sau trận thắng đội tuyển Anh ở bán kết, cho thấy niềm tin mãnh liệt của anh.

Tuy nhiên, ở trận chung kết với Tây Ban Nha, nếu Argentina lại bị dẫn trước và rơi vào tình thế tương tự như ở trận gặp Ai Cập hay đội tuyển Anh, sự phản ứng của Messi chưa rõ sẽ ra sao, vì đối thủ của họ là những người không dễ dàng bỏ cuộc. "La Roja" đầy bản lĩnh và kinh nghiệm hơn Ai Cập, Thụy Sĩ hay Anh mà Messi và Argentina đã gặp, họ cũng có những tài năng trẻ Yamal hay Cubarsi rất xuất sắc.

Yamal sẽ nhận sự chuyển giao từ Messi, hay phải tiếp tục chờ chinh phục ngôi vương World Cup? Ảnh: Reuters

Dù vậy, như thông điệp Messi đăng tải trước trận chung kết World Cup 2026: "Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, đội bóng này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa bỏ được".

Trong trường hợp của Messi, vị thế và di sản của anh chắc chắn đã được đảm bảo đến mức anh không còn gì để chứng minh nữa. Như 4 năm trước, người ta nói Mbappe sẽ kế vị ngai vàng của Messi, rốt cuộc không xảy ra. Tương tự, bây giờ người ta cũng cho rằng, sẽ là cuộc chuyển giao cho Yamal, ngôi sao 19 tuổi mà Messi từng ẵm ngửa khi vài tháng tuổi.

Không ai biết được, như Messi đã nói, phần thưởng của anh là thêm một trận chung kết World Cup nữa, anh và đồng đội tiếp tục tận hưởng điều đó và cống hiến tất cả ở trận chung kết với Tây Ban Nha, một trận chung kết trong mơ mà Messi cũng từng ước sẽ xảy ra và nay cũng đã thành sự thật.