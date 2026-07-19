CĐV Argentina đông áp đảo khán giả Tây Ban Nha, chung kết World Cup nóng hơn ‘lửa’

CĐV Argentina đến New York bằng mọi hình thức

Diario AS cho biết, một ngày trước trận chung kết World Cup 2026, hàng chục ngàn CĐV Argentina từ quê nhà "bằng mọi giá" đã đáp nhiều chuyến bay đến New York. Số khác, từ khắp nơi ở các thành phố tại nước Mỹ di chuyển bằng xe thuê hoặc xe buýt liên bang để kịp có mặt tại sân MetLife ủng hộ đội nhà.

CĐV Argentina tập trung tại Quảng trường Thời đại ở TP.New York (Mỹ) ngày 19.7 (giờ Việt Nam), vài giờ trước các lễ hội của trận chung kết World Cup 2026 khai diễn Ảnh: Reuters

Dự kiến số lượng CĐV Argentina đến New York sẽ áp đảo hoàn toàn phía Tây Ban Nha, với số lượng có thể trên 50.000 người, dù trong đó không phải ai cũng có vé vào sân, theo Diario AS.

Trước đó, theo El Economista có trụ sở ở Buenos Aires (Argentina), người hâm mộ nước này đã mua hết vé của hãng máy bay Aerolineas Argentinas (AA) để bay đến Mỹ, với 2 địa điểm đông nhất là New York và Miami từ ngày 17.7.

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Những vé được mở bán sau chiến thắng của đội tuyển Argentina trước Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết (ngày 16.7), có giá vé dao động từ 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng, hạng phổ thông) lên đến 10.000 USD (hạng thương gia, khoảng 262,9 triệu đồng).

Trong khi đó, hãng American Airlines cũng đã sắp xếp hai chuyến bay đặc biệt đến New York, cũng với giá vé dao động từ 5.000 USD (hạng phổ thông) đến 10.000 USD (hạng thương gia), nhằm phục vụ giới CĐV Argentina.

Với những CĐV Argentina đã có mặt ở Mỹ, những người đã xem trận bán kết ở Atlanta, họ cũng sớm đặt mua hết vé xe buýt liên bang để di chuyển đến New York (cách gần 1000 km), vì đây là lựa chọn rẻ nhất, để kịp có mặt xem trận chung kết với Tây Ban Nha.

CĐV Argentina hoàn toàn áp đảo Tây Ban Nha trước trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vì vậy, theo ước tính từ báo chí Argentina, khoảng hơn 50.000 người hâm mộ nước này, nhưng cũng có thể sẽ còn tăng lên sát giờ thi đấu, có hoặc không có vé, nhưng đều sẽ mặc những chiếc áo đấu của đội tuyển Argentina để ủng hộ đội nhà ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha, mặc dù không phải tất cả đều có thể vào sân vận động.

"Cần nhớ rằng, giá bán lại áo đấu Argentina để mặc ủng hộ hiện cũng đã tăng vọt", theo Diario AS.

Báo này cũng cho rằng, không phải tất cả người hâm mộ nào mặc áo đấu Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) đều sẽ là người Argentina, mà cũng có rất nhiều người là người Mỹ, hoặc đến từ các quốc gia Nam Mỹ, thậm chí là cả từ nhiều nước ở châu Á đều ủng hộ cho đội tuyển Argentina, vì đơn giản đó là "hiệu ứng Messi" mang lại.

Chính hiệu ứng này, giúp người hâm mộ đội tuyển Argentina luôn chiếm ưu thế trước mọi đối thủ ở các trận đấu tại tất cả các sân vận động ở World Cup 2026. Trận chung kết sắp diễn ra cũng không ngoại lệ, khi sân MetLife có sức chứa 80.663 chỗ ngồi cũng sẽ có số lượng CĐV Argentina áp đảo Tây Ban Nha, Diario AS xác nhận.