Tây Ban Nha giá trị đội hình 1,47 tỉ euro, Argentina bị rất bỏ xa nhưng lại có… Messi

Hai mô hình, hai giá trị khác biệt ở trận chung kết World Cup 2026

Football Benchmark thống kê dựa trên giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, định giá đội tuyển Tây Ban Nha với toàn bộ đội hình phản ảnh đúng thực tế hiện nay, đó là "La Roja" đang sở hữu những tài năng trẻ nổi bật như Lamine Yamal, Pedri hay Pau Cubarsi, có giá trị tổng cộng lên đến 1,47 tỉ euro (hơn 44 nghìn tỉ đồng). Tương phản rất rõ rệt với đội hình của Argentina dựa nhiều vào kinh nghiệm và sự lãnh đạo của Messi (đã 39 tuổi), có giá trị đội hình thấp hơn gần 80% so với đối thủ, chỉ vào khoảng 818 triệu euro (gần 25 nghìn tỉ đồng).

Yamal (19 tuổi, trái), được định giá lên đến 292,2 triệu euro, và là cầu thủ bóng đá có giá trị cao nhất thế giới hiện nay Ảnh: Reuters

Cầu thủ có giá trị cao nhất của Tây Ban Nha là Yamal (19 tuổi), được định giá lên đến 292,2 triệu euro (khoảng gần 9 nghìn tỉ đồng), và là cầu thủ bóng đá có giá trị cao nhất thế giới hiện nay. Tây Ban Nha cũng sở hữu một đội hình trẻ hơn nhiều, với độ tuổi trung bình là 26,7 tuổi, so với 29,1 tuổi của Argentina, là một trong những đội bóng già nhất tại giải đấu năm nay.

Sự thống trị của Tây Ban Nha cũng được phản ánh trong đội hình tiêu biểu kết hợp dựa trên giá trị thị trường của các cầu thủ, bao gồm 7 trong số 10 cầu thủ đã có tổng giá trị vượt quá 1 tỉ euro. Bên cạnh Yamal là những cái tên khác có giá trị cao là Pedri (139 triệu euro), Cubarsi (110 triệu euro), trong khi những cầu thủ Argentina có giá trị cao nhất là Enzo Fernandez (104 triệu euro) và Julian Alvarez (88 triệu euro).

5 yếu tố sẽ quyết định trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha

Messi hiện được định giá chỉ có 15 triệu euro, vì danh thủ này đã 39 tuổi và thi đấu ngoài châu Âu, tại giải MLS (Mỹ), và cũng được xem là đang ở chặng cuối của con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, Messi lại tạo ra sự khác biệt lớn cho đội tuyển Argentina ở khía cạnh khác, đó là tầm ảnh hưởng toàn cầu vượt rất xa so với phía Tây Ban Nha.

Messi và Argentina chiến thắng ngoài sân cỏ

Sức ảnh hưởng của Messi và đội tuyển Argentina vượt ra ngoài đấu trường thể thao. Nó cũng rất rõ ràng khi thống trị mọi tác động từ truyền thông của giải đấu, theo báo Tây Ban Nha, MARCA. Nhận định điều này, có lẽ MARCA hơi thiên vị và có phần cảm tính, nếu xét trên lý do đội tuyển nước này sắp đối đầu với Argentina và Messi ở trận chung kết World Cup 2026.

Messi giúp và tạo sức ảnh hưởng toàn cầu rất lớn cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Trên thực tế, về tầm ảnh hưởng truyền thông và xã hội như MARCA đề cập, chính xác là những con số người theo dõi trên mạng xã hội. Các cầu thủ được HLV Scaloni triệu tập vào đội tuyển Argentina dự World Cup 2026 đã thu hút đến 667 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, so với chỉ 140 triệu người của toàn bộ các tuyển thủ Tây Ban Nha. Trong đó, sự áp đảo này đến chỉ từ một cái tên, Messi, người sở hữu hơn 512 triệu người theo dõi trên Instagram.

World Cup 2026 cũng thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật số của Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina). Chỉ tính từ ngày 11.6 đến ngày 14.7, tài khoản chính thức của đội tuyển Argentina đã tăng thêm 2,4 triệu người theo dõi, tăng 16,2%, trong khi Tây Ban Nha tăng thêm nửa triệu (khoảng 6,7%).

Sự khác biệt cũng xuất hiện giữa các ngôi sao lớn nhất. Trong 5 cầu thủ Argentina có lượng người theo dõi tăng nhiều nhất trong giải đấu đã có thêm 11,8 triệu người theo dõi mới, gấp hơn hai lần so với 5 cầu thủ của Tây Ban Nha có mức tăng trưởng cao nhất (5,6 triệu).

Trong đó, Messi vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng này với 6 triệu người theo dõi mới, tiếp theo là Alvarez, Emiliano Martinez, Leandro Paredes và Lisandro Martinez, tất cả đều có hơn 1 triệu người theo dõi mới.

Các cầu thủ Argentina nhờ sức ảnh hưởng của Messi đã tạo tác động lớn từ các nền tảng mạng xã hội Ảnh: Reuters

Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém đó là về mặt thể chất, các cầu thủ Argentina được xem là lớn tuổi hơn, nhưng họ đã chiếm số lượng có nhiều cầu thủ thi đấu với số phút nhiều nhất.

Trong đó, thủ môn Emiliano Martinez với 795 phút đứng đầu, khi không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong hành trình đến trận chung kết của Argentina. Kế đến là Mac Allister với 730 phút. Trong khi Tây Ban Nha có 5 người nằm trong số 8 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại giải đấu, gồm Marc Cucurella, Unai Simon và Pau Cubarsi đều đã có được 717 phút thi đấu, trong khi Aymeric Laporte và Rodri cũng đã vượt qua mốc 700 phút.

Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ được gác lại phía sau khi quả bóng trận chung kết World Cup 2026 bắt đầu lăn. Tây Ban Nha đến với đội hình sáng giá nhất, hàng thủ tốt nhất và tương lai của bóng đá thế giới được đại diện bởi Yamal. Trong khi, Argentina đáp trả bằng sự lão luyện của những nhà đương kim vô địch, một hàng công hay nhất giải đấu và một Messi tiếp tục thách thức mọi quy luật.

"Những con số sẽ giúp hiểu được trận chung kết. Nhưng nhà vô địch, như mọi khi, sẽ được quyết định bởi những cuộc đấu trí trên sân cỏ", MARCA kết luận.