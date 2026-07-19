Messi có thể vượt Mbappe ở cuộc đua Vua phá lưới và kỷ lục World Cup?

Khó nhưng vẫn còn cơ hội cho Messi

Trước khi trận chung kết World Cup 2026 diễn ra, một trong những cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở chức vô địch, mà còn ở các danh hiệu cá nhân giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Sau cú đúp vào lưới đội tuyển Anh trong trận tranh hạng 3, Mbappe đã nâng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 lên 10 bàn, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới. Đây là khoảng cách tương đối an toàn khi Messi hiện mới có 8 bàn, trong khi chỉ còn một trận đấu để cải thiện thành tích.

Cuộc đua danh hiệu cá nhân giữa Mbappe và Messi sẽ khép lại vào rạng sáng mai

Không dừng lại ở đó, màn trình diễn chói sáng trước đội tuyển Anh còn giúp tiền đạo của Real Madrid thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ. Mbappe đã có tổng cộng 22 bàn thắng sau các kỳ World Cup, chính thức vượt qua 21 bàn của Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu.

Dẫu vậy, cơ hội dành cho Messi vẫn chưa khép lại. Việc đội tuyển Argentina góp mặt ở trận chung kết đồng nghĩa siêu sao 39 tuổi vẫn còn ít nhất 90 phút, thậm chí là 120 phút nếu trận đấu bước vào hiệp phụ, để tiếp tục cải thiện các thông số của mình.

Loạt thống kê 'khủng' trước chung kết World Cup 2026

Ở cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026, Messi cần ghi 2 bàn để san bằng thành tích 10 bàn của Mbappe và 3 bàn để vượt lên dẫn đầu. Đây là thử thách rất lớn khi đối thủ của Argentina là đội tuyển Tây Ban Nha - tập thể sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và chỉ để lọt lưới 1 bàn tại giải lần này.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, khoảng cách giữa 2 siêu sao hiện chỉ là 1 bàn. Nếu ghi 1 bàn, Messi sẽ cân bằng kỷ lục 22 bàn của Mbappe. Còn nếu lập cú đúp trong trận chung kết, đội trưởng Argentina sẽ nâng tổng số bàn thắng lên 23 và giành lại vị trí số 1 trong lịch sử World Cup.

Hấp dẫn cuộc đua tốp ghi bàn World Cup mọi thời đại

Đây cũng là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 thế hệ ngôi sao của bóng đá thế giới. Mbappe đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và liên tục thiết lập những cột mốc mới, trong khi Messi, ở tuổi 39, vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo đội tuyển Argentina bằng khả năng ghi bàn, kiến tạo và dẫn dắt lối chơi.

Mbappe nói anh không quan tâm đến danh hiệu cá nhân khi đội tuyển không thể đạt được mục tiêu cao nhất ẢNH: REUTERS

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi ẢNH: REUTERS

Dù vừa bị Mbappe vượt qua ở thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup, Messi vẫn đang nắm giữ nhiều cột mốc đáng nhớ của giải đấu. Tiền đạo người Argentina là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất lịch sử World Cup, đồng thời là cầu thủ có nhiều lần góp dấu giày vào bàn thắng ở các kỳ World Cup. Bên cạnh đó, anh cũng là một trong số ít cầu thủ từng ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup liên tiếp và đã sưu tập gần như đầy đủ các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Dĩ nhiên, với Messi, mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup. Những kỷ lục cá nhân sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu được đặt cạnh chiếc cúp vàng danh giá.

Tuy nhiên, việc chỉ còn cách Mbappe 2 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới và 1 bàn ở kỷ lục ghi bàn mọi thời đại khiến trận chung kết với Tây Ban Nha mang thêm nhiều ý nghĩa. Chỉ trong một đêm, Messi có thể vừa đưa Argentina lên ngôi, vừa tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục ở những cột mốc ghi bàn quan trọng nhất lịch sử World Cup.