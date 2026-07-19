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Loạt thống kê 'khủng' trước chung kết World Cup 2026
Video World Cup 2026

Loạt thống kê 'khủng' trước chung kết World Cup 2026

Hồ Hiền - Thu Bồn
Lionel Messi, Lamine Yamal, Rodri hay Unai Simon đều tạo nên những cột mốc ấn tượng trên hành trình đưa Argentina và Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026. Dưới đây là những thống kê nổi bật trước màn tranh cúp tại New York.

Messi, Lamine Yamal, Rodri hay Unai Simon không chỉ đưa Argentina và Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026, mà còn liên tiếp xô đổ những cột mốc lịch sử. Trước giờ bóng lăn tại New York, hàng loạt thống kê "khủng" khiến màn đại chiến càng thêm đáng chờ đợi.

Loạt thống kê 'khủng' trước chung kết World Cup 2026

Rodri lập kỷ lục về số đường chuyền thành công trong một kỳ World Cup, Lamine Yamal dẫn đầu giải về số lần rê bóng thành công, còn Unai Simon trở thành thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất lịch sử một vòng chung kết. 

Bên phía Argentina, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi bám sát cuộc đua Vua phá lưới, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm nhất lịch sử World Cup và chỉ còn kém một kiến tạo để dẫn đầu giải.

Không chỉ các cá nhân tỏa sáng, hai đội cũng tạo nên những cột mốc đáng kinh ngạc. Argentina sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải, lập kỷ lục ghi ít nhất 2 bàn trong 13 trận World Cup liên tiếp và đứng trước cơ hội vô địch với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Tây Ban Nha cân bằng chuỗi 37 trận bất bại - dài nhất lịch sử bóng đá nam quốc tế. Tất cả hứa hẹn một trận chung kết đỉnh cao giữa hai tập thể đang ở phong độ xuất sắc nhất.

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