Trận thua 4-6 trước đội tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026 là lần cuối HLV Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp sau gần 14 năm gắn bó. Sau trận đấu, chiến lược gia 57 tuổi không giấu được sự xúc động khi thừa nhận trách nhiệm về thất bại.

"Chúng tôi đã có một hiệp 1 rất tệ. Đó là lỗi của tôi. Nhưng các cầu thủ đã phản ứng tốt và tôi tin đội tuyển này sẽ còn tiến bộ, đủ sức đạt những thành công lớn trong tương lai", Deschamps chia sẻ với kênh M6.

Theo báo L'Equipe, Deschamps cũng nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường gắn bó với màu áo lam: "Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Tôi đã mặc chiếc áo đội tuyển Pháp suốt 25 năm và điều đó thật đẹp".

Nhìn lại kỷ nguyên bóng đá Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps

Tiếp quản đội tuyển Pháp từ năm 2012, Deschamps đưa "Les Bleus" trở lại vị thế hàng đầu thế giới. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, á quân EURO 2016, á quân World Cup 2022, vô địch UEFA Nations League 2020-2021 và vào bán kết 5 trong 7 giải đấu lớn.

Không chỉ mang về danh hiệu, Deschamps còn xây dựng thành công thế hệ kế cận với nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga, giúp đội tuyển Pháp duy trì sức cạnh tranh ở đỉnh cao suốt hơn 1 thập kỷ.

World Cup 2026 cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Deschamps trở thành HLV có nhiều chiến thắng nhất lịch sử World Cup với 20 trận thắng. Trước đó, ông từng vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 trên cương vị cầu thủ, trước khi tiếp tục đăng quang World Cup 2018 với tư cách HLV.

Dù lời chia tay khép lại bằng thất bại, 14 năm của Didier Deschamps vẫn được xem là một trong những kỷ nguyên thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp, đặt nền móng để "Les Bleus" duy trì vị thế trong nhóm đội tuyển mạnh nhất thế giới.