Đội tuyển Anh áp đảo nhưng không có chiến thắng dễ dàng

Sau thất bại ở bán kết, cả đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp đều hướng đến một chiến thắng để khép lại World Cup 2026. Trên sân Miami (nước Mỹ) vào rạng sáng 19.7 theo giờ VN, 2 đội đã cống hiến trận cầu mãn nhãn với 10 bàn thắng, trước khi đội tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 6-4.

Đội tuyển Anh nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn. Declan Rice mở tỷ số, Ezri Konsa nhân đôi cách biệt, còn Bukayo Saka lập cú đúp để giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel dẫn trước 4-0 ngay sau hiệp 1.

Tuy nhiên, đội tuyển Pháp không chấp nhận buông xuôi. Kylian Mbappe ghi 2 bàn, Bradley Barcola và Ousmane Dembele cũng lần lượt lập công, khiến cách biệt liên tục bị thu hẹp và trận đấu trở nên căng thẳng đến những phút cuối.

Đúng vào thời điểm đội tuyển Pháp nuôi hy vọng lội ngược dòng, Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm phạt đền, trước khi Jude Bellingham ghi thêm 1 bàn để ấn định chiến thắng 6-4 cho đội tuyển Anh.

Điều gì tạo nên chiến thắng 6-4 của đội tuyển Anh trước Pháp?

Đội tuyển Anh thắng không chỉ nhờ màn bùng nổ của Saka mà còn bởi hiệu quả trong khâu chuyển đổi trạng thái. "Tam sư" tận dụng rất tốt những sai lầm nơi hàng thủ đội tuyển Pháp để tạo lợi thế lớn từ sớm. Khi đối thủ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, đội tuyển Anh vẫn giữ được sự sắc bén ở các tình huống phản công và khả năng chớp thời cơ, qua đó bảo toàn chiến thắng dù trải qua những thời điểm chịu sức ép lớn.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp chỉ thực sự chơi đúng sức sau giờ nghỉ, nhưng sự khởi đầu chậm chạp đã khiến họ phải trả giá. Việc để thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp 1 buộc đoàn quân của HLV Didier Deschamps rơi vào thế bám đuổi. Dù Mbappe cùng các đồng đội tạo ra màn vùng lên ấn tượng, những khoảng trống nơi hàng thủ vẫn tiếp tục xuất hiện, khiến đội tuyển Pháp không thể hoàn tất màn ngược dòng trước một đội tuyển Anh biết cách tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định.

Saka và Mbappe cùng để lại dấu ấn

Không chỉ mang về chiến thắng cho đội tuyển Anh, Saka còn có màn trình diễn đáng nhớ khi ghi hat-trick sau khi không được sử dụng ở trận bán kết gặp đội tuyển Argentina. Trong khi đó, Bellingham nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 7, tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong đội hình "Tam sư".

Bên kia chiến tuyến, Mbappe dù không thể giúp đội tuyển Pháp tránh thất bại nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn với cú đúp. Theo The Guardian, tiền đạo 27 tuổi trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi từ 10 bàn trở lên tại một kỳ World Cup kể từ Gerd Muller năm 1970, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup năm nay.

Mbappe nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vua phá lưới ẢNH: REUTERS

Chiến thắng này giúp đội tuyển Anh lần đầu giành hạng 3 tại một kỳ World Cup, đồng thời phần nào xoa dịu áp lực dành cho HLV Thomas Tuchel sau thất bại ở bán kết. Với đội tuyển Pháp, đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt đội bóng, khép lại một giai đoạn thành công với chức vô địch World Cup 2018 cùng nhiều dấu ấn đáng nhớ.